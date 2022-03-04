محمد صلاح شاطر في المطبخ.. اعرف وجبته المفضلة وطريقة التحضير «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تحدث لاعب كرة القدم المصري ونجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي خلال تواجده في ضيافة الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامجها «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن براعته لا تقتصر داخل المستطيل الأخضر فقط، له دور كبير أيضًا داخل المطبخ.

محمد صلاح في المطبخ

وقال محمد صلاح خلال لقائه مع الإعلامية القديرة أنه يطبخ جيدًا، إذ يتميز دائمًا في إعداد وجبة الفطار له ولأسرته، «بعمل بيض بالأفاكادو.. شوفان»، مشيرًا إلى أنه بارع في تجهيز وجبة الفطار، أما عن وجبة الغداء يحضرها على فترات.

وأضاف نجم ليفربول أنه كان يعتمد على نفسه خلال تواجده في سويسرا إذ كان يحرص على إعداد جميع الوجبات «كنت عايش في سويسرا بطبخ علطول لوحدي»، وهو ما أهله إلى تحضير الوجبات المختلفة، والبراعة داخل المطبخ حتى أصبح يحبه ويتمتع بتحضير الوجبات المختلفة في الفطار أو الغداء.

وأشار محمد صلاح خلال حديثه أن زوجته ماهرة أيضًا في المطبخ، وبينهما توافق كبير في الأكلات، إذ يوجد توافق بينهما في اختيار الوجبات التب تحبها الأسرة.

تعرف على فوائد وجبة محمد صلاح المفضلة

وفيما يلي تعرف على طريقة تحضير وجبة بيض بالأفوكادو التي يفضلها نجم ليفربول محمد صلاح، وذلك وفقًا لخبيرة المطبخ نجلاء الشرشابي عبر برنامج «على قد الإيد»، المذاع عبر «سي بي سي» سفرة:

- سخن الفرن على درجة حرارة تصل إلى 220 درجة مئوية.

- اسكب البيض في قدر مناسب، مع تجنب تذبذب صفار البيض.

- أحضر أنصاف حبوب الأفوكادو.

- ضعها في طبق، وبداخل كل واحدة ضع صفار البيض.

- اسكب بياض البيض أعلى الصفار.

- ضع بقدونس وثوم فوق البيض بالإضافة إلى الفلفل والملح.

- ادخل الوجبة إلى الفرن لمدة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقة.

- جهزها للتقديم.