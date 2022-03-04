محامية: المرأة يحق لها إقامة 23 قضية على زوجها عند الطلاق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت آية صيام، محامية متخصصة في قضايا الأسرة، إن زوجات كثيرة تعمل ولا يأخذ الرجل جزءًا من مالها ولم يطلب منها مالًا، مؤكدة أن أول شيء تحصل عليه الزوجة بعد الطلاق هو شقة الزوج، لذا فأغلب الأزواج يحاولون عدم التطليق، لافتة إلى أن بعض الأزواج يعملون في جهات حساسة، يكتشفون أنهم عليهم قضايا وحكم أثناء المرور في كمين.

حقوق المرأة عند الطلاق

وأضافت «صيام»، خلال استضافتها هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الخميس ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، «من حق الزوجة رفع 23 قضية على زوجها في حالة طلب الطلاق، والزوج ملوش غير حق رؤية الأطفال، وساعات مبيعرفوش يشوفهم، وساعات في قضايا بيجبوا الطفل يقف قدام أبوه وهو عنده 15 سنة، ويسألوه يعيش مع مين، طبعًا بيختار الأم لأنها اللي ربته، وفي ظلم وقهر للرجال، الست اللي بتطلب الطلاق بتطلب تاخد الشقة لحد الأولاد لما يكبروا، ولحد ما البنت تتجوز، وكل القضايا فيها حبس، وفي ستات واخدة موضوع الطلاق سبوبة، وده خلى قضايا خلع كثيرة».

إمكانية تطبيق حق الكد والسعاية

من جانبها، قالت الدكتورة منى حمدي، استشاري العلاقات الأسرية، إن الزوجة تساهم مع زوجها بشكل مباشر في المال إذا دفعت مالًا، وتساهم بشكل غير مباشر من خلال نزول كل النساء لسوق العمل، وتشارك معه بشكل غير مباشر في بعض النفقات، مبينة أنها تحمل عنه بعض النفقات المفروض على الرجل دفعها، وبهذا أتاحت له أن تنفق جزًء من مالها، لهذا يمكن تنفيذ فتوى الكد والسعاية.

المرأة مازالت مقهورة

وأكدت أن المحامية تركز على القضايا التي فيها الرجل مقهور فقط ولكن هناك قضايا كثيرة السيدة المطلقة فيها مقهورة ويتهرب الزوج من دفع الأموال، مؤكدة أن المرأة مازالت مقهورة ومسلوبة الحقوق.