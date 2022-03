الامارات | منـــتــجع وفــلل السعديــات روتـانـا

شكرا لقرائتكم خبر عن منـــتــجع وفــلل السعديــات روتـانـا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطل منتجع وفلل السعديات روتانا على الشاطئ الرملي الأبيض الرائع الممتد لمسافة تصل إلى تسعة كيلومترات على ساحل جزيرة السعديات المذهلة في أبوظبي. تعد سواحل هذه الجزيرة المثالية موطناً لسلاحف منقار الصقر الأصلية، ويقع على أرضها متحف اللوفر أبوظبي الذي تم افتتاحه أخيراً، ومتحف جوجنهايم أبوظبي، ومتحف زايد الوطني المُرتقب افتتاحهما قريباً. ويُعد منتجع وفلل السعديات من «روتانا» إحدى المنشآت الفخمة الفريدة من فئة الخمس نجوم. وقد أسس هذا المنتجع الفاخر المُطل على شواطئ الخليج العربي الممتدة على مدى البصر، على الطراز المعماري العربي الحديث، ويتميز بموقعه بين أشجار النخيل المتمايلة، وبإطلالته على مياه البحر التي تبعث الشعور بالاسترخاء والسكينة. ولهذا يُمثل المنتجع الوجهة المثالية للباحثين عن تجربة الإقامة في منتجع ووجهة بحرية جديدة بغرض الترفيه، أو العمل، أو حضور الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض والمناسبات.

ويوفر منتجع وفلل السعديات روتانا سبعة مرافق عصرية ومتنوعة لتناول الطعام، حيث تُقدم جميعها أشهى الأطباق المصنوعة من المكونات الطازجة، والنكهات الأصلية. ومن بين هذه الأماكن، مطعم سي ريستورانتي إيتاليانو ، أول مطعم إيطالي على جزيرة السعديات، ومطعم هاميلتونز جاستروبوب، المكان الأمثل للمشروبات المنعشة والمأكولات الأميركية والبريطانية الكلاسيكية، ومطعم تورتل باي بار وجريل الذي يُوفر للضيوف أجواء مذهلة مع إطلالة مميزة، بالإضافة إلى العديد من المطاعم، لتُلبي أذواق جميع الضيوف.

كما يوفر العديد من قاعات الاجتماعات المميزة، من بينها ثلاث قاعات مجهزة بالكامل لعقد الاجتماعات والمناسبات المختلفة، و«ذا لون» قاعة الاحتفالات الأنيقة المجهزة لإقامة المناسبات وحفلات زفاف لا تنسى في الهواء الطلق. بالإضافة إلى الأماكن الترفيهية الأخرى، حيث يُمكنك أداء التمارين الرياضية في الصالة الرياضية لدى نادي بوديلاينز للياقة والصحة، أو الاستجمام في زين السبا الذي يُوفر لك الحمام التركي، و10 غرف علاجية، بالإضافة إلى المسبح الخارجي. هذا إلى جانب وجود ملعبي بادل تنس ملعب تنس، وملعب غولف مصغر، ونادي الشاطئ. كما يوفر المنتجع نادي كهف علاء الدين للأطفال، حيث يمكنهم الاستمتاع بالنهر الكسول، ومسبح رشاشات المياه، ومنطقة السينما، والمنزلقات المائية، بالإضافة إلى الكثير من الأنشطة الأخرى التي تحافظ على نشاط ضيوفنا الصغار للاستمتاع بوقتهم على أكمل وجه.

يحتضن منتجع وفلل السعديات روتانا رحلة مفعمة بالاسترخاء كاملة وشاملة، من خلال توفير مجموعة واسعة من العلاجات الرائدة والفريدة من نوعها. ويرشد معلمو اليوغا لمجموعة من الأساليب التقليدية المفضلة وطرق علاجات مختلفة خلال جلسات استرخاء في خمسة أيام من 16 إلى 20 مارس، وهو برنامج (قوتك) The power of You

يعتبر POU برنامـجاً تعليمـياً توعـوياً قـوياً جـداً ومكثـفاً خاصاً للنساء. مـن خلال هـذا البرنامـج ستعيش المرأة تجربـة روحانيـة تحويليـة تمكّنـها مـن إدراك قوتـها الحقيقيـة، والاتصال مـع قـواها العظمـى التـي تسـتطيع بهـا إدارة أفكارها، وبالتالـي خلـق واقـع أفضـل لشخصيتها.

وتتضمن الباقات إقامة كاملة 4 ليالٍ / 5 أيام في منتجع وفلل السعديات روتانا، أبوظبي، مع جلسات يوغا صباحية، وجلسات تأمل، وجلسات تنفس، وجلسات صحية متكاملة ضمن البرنامج، مع برنامج غذاء صحي متكامل.

