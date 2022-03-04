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توقعات الأبراج وحظك اليوم 4/3: قرار مصيري لهذا البرج.. وطاقة إيجابية لهؤلاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope".

برج الحمل

عاطفياً: تواجه بعض الصعوبات مع شريكك، لذلك يجب عليك التمهل والتحلي بالصبر حتى تتحسن الأمور.

مهنياً: تركيزك في الحياة المهنية جيد وهام، لكن لا ينبغي عليك اهمال علاقتك مع أفراد أسرتك.

ماديًا: هذه الفترة تبذل الجهد اللازم للتعامل مع القيود المادية

-برج الثور

عاطفياً: فرصة جيدة للتجول في الهواء الطلق، قد يشعرك ذلك بالراحة ويمدك بالطاقة الإيجابية مع شريكك.

مهنياً: من المحتمل أن تتلقى أخبارا سيئة بشأن عملك، لكن صبرك وذكائك سوف يجعلك تتغلب عليها بسهولة.

ماديًا: لا تحسن في الأمور المالية، فكر في فرصة عمل أخرى لزيادة دخلك.

-برج الجوزاء

عاطفياً: يوم سعيد ومناسبة مهمة تغير حياة مواليد برج الجوزاء.

مهنياً: عليك الانتباه جيدا لعلاقاتك الإنسانية حتى لا تفقد حب أصدقائك في العمل.

ماديًا: عليك الحذر من الإنفاق بكثرة حتى لا تخسر أموالك.

-برج السرطان

عاطفياً: ربما عليك اتخاذ قرار مصيري يتعلق بحياتك العاطفية، لذلك خذ وقتك في التفكير.

مهنياً: فرصة جيدة لتحقيق أهدافك فلا تتردد أو تخجل، فحان الوقت لإثبات نفسك وقدراتك.

ماديًا: تستطيع السيطرة على أمورك المادية، ستتحسن الأحوال قريبا.

-برج الأسد

عاطفياً: ستمر بمشاعر عاطفية جيدة مع شريك حياتك، مما سيمنحك الشعور بالتفاؤل والسعادة.

مهنياً: قد واصلت العمل الجاد لشهور دون تعب أو ملل لتحقيق أهدافك، وأصبحت على وشك اللحاق بحلمك.

ماديًا: ترغب في تغير ديكورات غرفة نومك، ولكن قد لايكون المال متاحا لتحقيق ذلك.

-برج العذراء

عاطفياً: لديك فرصة جيدة، لكسب حب شريكك وقضاء أوقات سعيدة معه.

مهنياً: قد تتخذ قرار البحث عن وظيفة جديدة من أجل تحسين دخلك، فحاول أن تتصرف بهدوء قدر الإمكان.

ماديًا: لديك رغبة في اختراع أشياء جديدة، للخروج من أزمتك المالية.

-برج الميزان

عاطفياً: ستتفاجئ بهدية من شريك حياتك، مما يدعم الثقة والسعادة بينكما.

مهنياً: تشعر هذه الأيام برغبة في الاقتراب أكثر من أصدقائك وقضاء أوقات أكثر معهم.

ماديًا: هذا الوقت مناسب للتفكير في حياتك الخاصة وأمورك المادية.

-برج العقرب

عاطفياً: يدعوك شريكك لتناول العشاء معه ويمنحك بعض الآراء التي تجعلك في حالة أفضل.

مهنياً: ستنجز مهمة اشتغلت عليها طوال الفترة الماضية أو تحصل على مكافأة مادية.

ماديًا: سيزعم بعض الأشخاص أنك تمتلك الكثير من الأموال، لا تنزعج.

-برج القوس

عاطفياً: تأتيك رسالة أو مكالمة سعيدة من شريكك، تغير حالتك المزاجية للأفضل.

مهنياً: ستناقش مشروع يؤثر على حياتك المهنية، ما يؤدي إلى تحسن كبير في حالتك النفسية.

ماديًا: القرار الذي ستتخذه، سيخفف من مخاوفك المادية.

-برج الجدى

عاطفياً: لا تدع اهتمامك بالآخرين يشغلك عن الاهتمام بشريك حياتك.

مهنياً: توخى الحذر من الاقتراب بالأشخاص الذين يكرهونك.

ماديًا: ستتحسن الأحوال المادية، وستجد نفسك في وضع آمن أكثر من قبل.

-برج الدلو

عاطفياً: حاول أن تستمد طاقة إيجابية من شريك حياتك، واستفد منها.

مهنياً: عليك أن تكون اجتماعي أكثر مع زملائك في العمل، لتقوية العلاقات بينكما.

ماديًا: تتعثر بعض الوقت لذا عليك إيجاد دخل جديد ليتحسن الوضع المالي لديك.

-برج الحوت

عاطفياً: كن حذرا، فقد تواجهه بعض الصعوبات، قد تسبب لك الضغط النفسي.

مهنياً: تستطيع إنجاز عمل صعب، ولكن لا تقف عند إنجازك وتابع نجاحاتك الجديدة.

ماديًا: تشعر بضائقة مالية أنت وأفراد أسرتك، حاول التفكير بهدوء لحل هذه الأزمة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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