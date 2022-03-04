5 آثار نفسية تشعر بها الزوجة حالة تعرضها للخيانة.. وماذا عن رد الفعل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تعتبر الخيانة من أصعب التجارب التي يمكن أن تكتشفها الزوجة، ما يؤثر بالسلب على نفسيتها.

في هذا التقرير يستعرض الخليج 365 ما قد يحدث لجسد الزوجة حال تعرضها للخيانة الزوجية، وفقا لما ذكره دكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي.

يقول فرويز: "يختلف رد فعل الزوجة بعد اكتشاف خيانة الزوج، باختلاف شخصيتها وطريقة تفكيرها ونشأتها، وطبيعة العلاقة التي تربطها بزوجها".

ويضيف فرويز في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الآثار النفسية التي تشعر بها الزوجة بعد الخيانة، عديدة وتتمثل في:

- شعور بالدونية الشديدة

- شعور بالاكتئاب

- الشعور بخيبة الأمل والخذلان

- الغضب والرغبة بالانتقام

- التشوّش وعدم القدرة على التفكير

ماذا عن رد الفعل؟

وعن رد الفعل المتوقع من الزوجة، يكشف فرويز: "يختلف رد الفعل باختلاف نوع الشخصية، فبعض النساء تطلب الطلاق إذا كانت ظروفها المادية أو الاجتماعية تسمح بالعيش بمفردها".

وأضاف الطبيب النفسي: "من الممكن أن تستلم الزوجة للخيانة وتسامح زوجها وتمنحه فرصة ثانية إذا كانت ظروفها الاجتماعية سيئة ولا تستطيع العيش بمفردها".

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