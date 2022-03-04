محمد صلاح يكشف سبب استلام ماجي لجائزة الحذاء الذهبي وسر توترها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حل لاعب كرة القدم المصري، ونجم ليفربول محمد صلاح ضيفًا في برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمة الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عبر فضائية «DMC»، وبدأ يحكي لأول مرة عن تفاصيل علاقته بزوجته ماجي صادق، وعن بداية تعارفهما حتى تنتهي قصة حبهما بالزواج.

تفاصيل وراء استلام زوجة محمد صلاح للجائزة

تحدث لاعب كرة القدم المصري، على حرصه لاستلام زوجته لجائزة الحذاء الذهبية، أنه كان تقديرًا لها لوجودها بحياته، إذ كانت تشعر بالتوتر الكبير نظرًا لأنها تتسم بالهدوء ولا تتعلق بالسوشيال ميديا أو الظهور كثيرًا، ولكنه شجعها على هذه الخطوة كان الأمر مهمًا بالنسبة لهما.

وروى نجم ليفربول محمد صلاح عن بداية تعارفه بزوجته ماجي صادق، إذ بدأ تعاملهما معًا خلال المراحل الدراسية، وكانت بداية تعاملهما من تشاجر شن بينهما خلال ممارسة أحد الألعاب في المدرسة «كنا مع بعض في المدرسة، كنا بنلعب لعبة أسئلة، علاقتنا بدأت كده ودايمًا كنا بنتخانق»، وبعد ذلك التحق كلاهما بالجامعة.

وتابع «صلاح» موضحًا تقربه من زوجته بعد التحاقهما بالجامعة، إذ استمرت علاقتهما لمدة عامين، وبعد ذلك تقدم إلى خطبتها وأعلن ارتباطهما بشكل رسمي.

محمد صلاح عن زوجته

وتطرق محمد صلاح الحديث عن صفات زوجته متاجي صادق، إذ روى أنها تتعامل على طبيعتها دائمًا، ولا تظهر معه إعلاميًا ولكنها ظهرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، فهي الزوجة المصرية المخلصة والوفية التي تقف بجانب زوجها، إذ كانت ترافقه الظروف الصعبة التي يمر بها وتقف بجانبه «أكتر واحدة بتعاني من الظروف اللي بمر بيها»، واصفًا لها بأنها «ست البيت للبيت كله».

وأشار محمد صلاح إلى أن زوجته ماجي صادق تحرص على تقدير ظروفه من الضغط بأشكاله المختلفة، مؤكدًا أن جميع الكلمات لا توفي حقها، كما أكد على أن زوجته هي أهم ضلع في حياته، ذات طبع هادىء، لا تتعلق بالسوشيال ميديا ولا تلقي لها اهتمامًا، ولكن علاقتهما ما زال يسيطر عليها بعض الشجار الذي اعتادا عليه في طفولتهما، ولكنه يعرف يتعامل معها.

أما عن اختيار اسم ابنتهما فكان منذ بداية معرفتهما ببعض، قائلًا: «ماجي قالت على اسم مكة من يوم ما اتعرفنا على بعض».