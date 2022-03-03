محمد صلاح: «ماجي مبتهتمش بالشائعات اللي بتطلع علينا ومبتفرقش معاها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشف اللاعب محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، عن حلمه بإنجاب ولد، قال: «طول عمري وأنا صغير كان نفسي يبقى عندي ولد، بس لما جالي البنتين، ولا فارق معايا حاجة»

محمد صلاح: «مكة بتسمع الكلام ومش بتحب تزعلني»

وعن شخصية زوجته «ماجي»، قال: «ماجي هادية بس ساعات بتتجنن، بس أي إشاعات علينا هي ملهاش دعوة ولا فارق معاها حاجة، بس هي ومكة بيتخانقوا مع بعض كتير، وتيجي تقولي شوفت بتعمل إيه بتزعقلي؟، فمكة تبصلي وأنا أقعد أضحك، ولما ماجي بتزعق مش بتكلم».

وأضاف محمد صلاح، خلال لقاء مع الإعلامية القديرة إسعاد يونس، في حلقة خاصة ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، اليوم الخميس، «ميزة مكة إنها بتسمع الكلام ومش بتحب تزعلني».

محمد صلاح: ابنتي كيان شخصيتها قوية

وعن ابنته الثانية «كيان»، قال: «كيان بتاخد صفات مكة وبتحاول تشوف إحنا بنتعامل معاها إزاي وتحاول تزود عليها، كيان شخصيتها قوية، وربنا يستر عليا أنا».