محمد صلاح يكشف قصة حبه مع زوجته: «كنا طول الوقت في خناقات ووشها حلو عليا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدث اللاعب محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، عن زوجته «ماجي»، قائلا: «ماجي على طبيعتها، وست مصرية وست بيت على طبيعتها، مش بتظهر معايا كتير، بس مؤخرا بدأت تظهر بشكل أكبر».

صلاح: زوجتي أكثر من يعاني

وأضاف محمد صلاح، خلال لقاء مع الإعلامية القديرة إسعاد يونس، في حلقة خاصة ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، اليوم الخميس: «مهما أقول مش هقدر أديها حقها عشان هي أكتر واحدة بتعاني في ظل الأحداث اللي بمر بيها، وبقضي معظم الوقت في النادي».

وتابع: «ساعات بيبقى عندي ضغط أو مودي مش حلو، ولازم هي بتبقى مع الأطفال معظم الوقت، وأنا برا معظم الوقت وهي عليها ضغط بشكل مختلف، لكن مهما أقول مش هقدر أديها حقها».

تفاصيل قصة حبه لزوجته

وعن قصة حبهما، قال: «إحنا من بلد واحدة وكنا مع بعض في المدرسة وبنلعب دايما لعبة زي الأسئلة البنات لوحدهم والولاد لوحدهم».

وواصل: «علاقتنا مع بعض بدأت إننا كنا طول الوقت في خناقات، لكن اتكلمنا مع بعض أكتر وإحنا في الجامعة وبعدين اتكلمنا سنتين وبعدين ارتبطنا رسمي، وقبل ما أمضي في تشيلسي قررنا نتجوز كان وشها حلو عليا».