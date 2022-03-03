للرجل: تريد تطويل ذقنك وتواجهك مشكلة الحكة؟.. اعرف الحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

نعرف جميعاً أن الشعر زينة المرأة، وكذلك اللحية عند الرجل، فهي تعطيه مظهر جذاب وتزيد من ثقته بنفسه، ولكن يواجه بعضهم مشكلة الحكة، وقد يضطرون إلى حلاقتها.

وفي هذا التقرير سنعرض لكم أفضل الطرق حتى تتخلص من هذه المشكلة، وذلك كما ورد في موقع "healtline".

ما أسباب الشعور بالحكة؟

من الشائع أن يصاب شعر وجهك بالحكة، ولكن شعر اللحية ليس مثل رأسك، يطلق عليه الشعر الأندروجيني، مما يعني أن نموه مدعوم بهرمون التستوستيرون، وعندما يزداد هذا الهرمون يسبب لك الحكة.

لهذا السبب، تحتاج إلى الاعتناء بلحيتك بشكل مختلف عن الشعر الآخر على جسمك.

أفضل الطرق لمنع حدوث الحكة؟

-الحفاظ على نظافة الوجه

يساعد تنظيف اللحية والوجه بانتظام على منع تراكم الأوساخ والبكتيريا، وسيضمن أيضًا ألا يصبح الجلد دهنيًا جدًا.

-اغسل لحيتك ووجهك كل يوم

قم بغسلها بالماء الدافئ والغسول الخاص بك، وهناك العديد من المنتجات الخاصة باللحية والتي يمكن استخدامها أثناء الغسل أو بعده.

-أكثر من الاستحمام

استحم أو اغتسل كل يوم أو كل يومين، ولا تستخدم الماء شديد السخونة، ولا تمكث طويلاً في الحمام أو الدش.

-تظبيط شعر اللحية

إن تظبيط شعر اللحية وسيجعلها أكثر نعومة وأقل عرضة لتهيج الجلد، ويؤدي وضع الزيوت مثل الجوجوبا أو زيت الأرجان إلى الحفاظ على اللحية مرطبة.

-تجنب المواد الكيميائية

عند حلق اللحية أو تهذيبها، حاول ألا تستخدم الرغوة أو الغسول أو المستحضرات التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية، اختر بديلًا طبيعيًا.

-السماح للشعر بالنمو

عندما تقرر أن تطول لحيتك، تجنب الحلاقة أو التهذيب حتى يتخطى الشعر البصيلة، سيؤدي ذلك إلى تقليل مخاطر التهابات وتلف البصيلات.



لمتابعه كل ما يخص الرجل.. اضغط هنا