تبدأ من 50 جنيه.. خصومات تصل لـ 50% على الملابس في أمازون

محمد اسماعيل - القاهرة - *إعلان تحريري

بمناسبة انتهاء موسم الشتاء، يسعى عديد من الرجال والنساء إلى استغلال فرصة التخفيضات.

وفي هذه الأوقات تستعرض بيوت الأزياء والماركات العالمية، أحدث منتجاتها الشتوية التي انخفضت أسعارها، ويعرض موقع "أمازون" تخفيضات هائلة على الملابس، وفي التقرير نستعرض أفضل أسعارها التي تصل خصوماتها إلى 50 %.

- سويت شيرت قطن حريمي للنساء باللون الأسود، قصير من الأمام وطويل من الخلف، ومزود بكاب، سعره 189 جنيها.. للشراء اضغط هنا

- تي شيرت رجالي، قطن رقبة دائرية، كم طويل، أسود، سعره 50 جنيها.. للشراء اضغط هنا

- سويت شيرت دائري بأكمام طويلة، خامة ميلتون، لونه كحلي، سعره 109 جنيها.. للشراء اضغط هنا

- جاكيت طويل بجيوب أمامية للنساء، لونه بينك، سعره 119 جنيها.. للشراء اضغط هنا

- بنطلون رياضي، برباط من أوف كليف للرجال، باللون الرصاصي، سعره 109 جنيها.. للشراء اضغط هنا

- سويت شيرت رجالي melton Zipper، بسوستة، ومزود بكابيتشو، لونه أزرق، سعره 120 جنيها.. للشراء اضغط هنا

- بلوفر مضلع للنساء، بياقة، لونه أبيض، سعره 169 جنيها.. للشراء اضغط هنا

- هاي كول للرجال من خامة الصوف، برقبة عالية، لونه زيتي، بسعر 68 جنيها.. للشراء اضغط هنا

- كاب حريمي من خامة الموهير، لونه بني، بسعر 99 جنيها.. للشراء اضغط هنا





- بلوفر كاجوال للنساء من Ravin، بياقة دائرية، متعدد الألوان، بسعر 149 جنيها.. للشراء اضغط هنا



