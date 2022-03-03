هل النيتروجين السائل الذي تستخدمه المطاعم في الآيس كريم آمن للاستهلاك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

عالم الغذاء مليء بالابتكارات وأحد هذه الابتكارات هو النيتروجين السائل، ففي الآونة الأخيرة اتجهت بعض المطاعم إلى استخدامه خاصة عند تحضير الآيس كريم، لكن هل تعلم ما هو وهل هو آمن للاستهلاك أم لا؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفقا لما أوضح في موقع "timesofindia".

- ما هو النيتروجين السائل؟

وفقًا للخبراء، فإن النيتروجين السائل المستخدم في صناعة الأغذية هو في الواقع غاز النيتروجين ، وهو في حالة سائلة ويستخدم في درجة حرارة منخفضة للغاية، وكان يتم استخدامه في صناعة الأغذية العالمية منذ القرن التاسع عشر لتجميد المنتجات الغذائية والحفاظ عليها بسرعة ، وفي السنوات الأخيرة، يتم استخدامه لجعل الطعام يبدو أنيقًا.

- استخدامات النيتروجين السائل في الطهي:

أهم ما يميز هذا السائل عديم اللون والرائحة هو أنه يتجمد بسرعة، وبالتالي يستخدم بشكل شائع في صناعة الآيس كريم، كما أنه يمكن إضافته كغطاء لجعل الحلويات والكوكتيل تبدو ممتعة للعين، إنه يخلق نوعًا من الدخان الأبيض الذي يشبه السحابة، لذا تستخدمه بعض المطاعم .

- هل هو آمن للاستهلاك ؟

وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية ، فإن تناول الأطعمة مباشرة بعد إضافة النيتروجين السائل إليها ليس جيدًا لصحة الإنسان، إذ يمكن أن يتسبب في إصابة خطيرة بما في ذلك تلف الأعضاء الداخلية، وحدوث إصابات متعلقة بالجلد.

بالإضافة إلى ذلك، إن استنشاق البخار المتصاعد من النيتروجين السائل يمكن أن يسبب صعوبة في التنفس ، وخاصة عند المصابين بالربو.

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