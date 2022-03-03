خبير أبراج يحذر مواليد شهر مارس لهذه الأسباب.. وأبراج عليهم توخي الحذر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يتساءل كثيرون عن كيف سيكون حظهم وماذا يخبئ برجهم في عالم الفلك والأبراج خلال شهر مارس؟

يقدم خبير الأبراج محمد صبحي لـ"الخليج 365"، بعض التحذيرات لمواليد هذا الشهر، وبعض الأبراج التي عليهم توخي الحذر أيضا.

حذر خبير الأبراج من بعض الأمور التي يجب توخي الحذر منها في شهر مارس:

عليك الحذر من الانفعالات غير المبررة والتي ستخلق شعورا بالضيق وخلافات في العلاقة العاطفية.

- تجنب دخول أطراف أخرى في علاقتك العاطفية، حتى لا يتسبب في فجوة كبيرة بينك وبين شريك الحياة.

- تصبح لديك في هذا الشهر التزامات مادية كثيرة جدا, لأن ذلك يجعلك تبذل جهد مضاعف في عملك.

- عليك الحذر أيضا من أصدقاء السوء, إذ أنهم يحاولون الوقوع بك في الأخطاء, ووضع العقبات لك في محيط العمل.

- من الضروري أن تكون أكثر وعي بما يدور حولك من بعض المحيطين بك في العمل.

- تمر ببعض الضغوط النفسية التي يسببها الجهد المبذول في وظيفتك, ما ينعكس على صحتك بالسلب.

- يوصي بضرورة أخذ قسطا من الراحة، والاهتمام بتناول الأطعمة الصحية وممارسة التمارين الرياضية, وذلك لتجديد طاقتك واستعادة عافيتك وحيويتك سريعا.

وذكر أيضا أن هناك بعض الأبراج الفلكية التي عليهم توخي الحذر أيضا، على النحو التالي:

برج الدلو

يخلق اقتران زحل وكوكب عطارد في مدار الدلو حالة من التخبط الواضح في الأمور المهنية والمادية والعلاقات العاطفية، ويؤثر بالسلب على صحة أصحاب برج الدلو نظرا للصعاب التي يمرون بها.

برج الجدي

الأوضاع لدي برج الجدي يغلبها الانفعال والتهور، وذلك نظرا لتواجد كوكب المريخ في مدار الجدي.

برج الجوزاء

يساعد وجود كوكبي زحل وعطارد في مدار الجوزاء على سوء الأمور المهنية والمادية والعلاقات العاطفية، وتبدء الأوضاع في التخبط الواضح في منتصف شهر مارس، ما يجعل برج الجوزاء مجبرا علي توازن أموره وإلا ستصبح النتائج غير إيجابية.

برج العذراء

يمر أصحاب هذا البرج في شهر مارس بحالة من التدهور، ما يؤثر بالسلب على صحتهم، وذلك نظرا لاقتران كوكب عطارد مع زحل.



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