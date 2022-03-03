أشرف عبدالباقي يغني في حفل زفاف ابنته.. كلمات من تأليفه «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفل الفنان أشرف عبد الباقي، بحفل زواج ابنته هدى بحضور الأهل والأصدقاء، الذين حرصوا على ارتداء فساتين حمراء من نفس اللون، والتواجد حول العروس، كما حضر عدد قليل من الوسط الفني كان أبرزهم الفنان شريف منير.

وحرص أشرف عبدالباقي على إضفاء البهجة والفرح في الأجواء، وظهرت سعادته في الغناء والرقص مع ابنته وزوجته نادية حسب الله الكفراوي.

غناء أشرف عبدالباقي في حفل زفاف ابنته

وظهر الفنان أشرف عبدالباقي وهو مرتدي بدلة من اللون الأسود، وبجانبه الفنان شريف منير متفاعلًا مع الأجواء، وبدأ «عبد الباقي» في الغناء بكلمات كتبت خصيصًا لفرح ابنته، إذ تحدث خلالها عند طفولة ابنته التي مرت سريعًا حتى تزف إلى فرحها اليوم، كما وجه وصيته إلى زوجها من خلال الغناء، ونصحه بالمحافظة على ابنته: «يا عمر شيلها في حباب عنيك ما هو مش هتخلص.. وراك وراك لو لحد فين».

وكما عودنا الفنان أشرف عبدالباقي على تألقه في عالم التمثيل، وكذلك صوته وروحه في الغناء، أخذ يكرر كلمات الأغنية ويمتع الحاضرين: «لسه ماما شايفة لما كانت بتحبي.. فجأة حبة حبة أتجوزت يا صحبي.. بس الواحد فرحة عمره لما يجوز ولاده».

وتابع «أشرف» في الدعاء لهما بالسعادة، والحصول على ولد صغير على اسمه ويلحقه الفنان شريف منير مصفقًا وفرحًا بالأجواء، « يارب بيتكم فرحان تملي، يارب بارك.. يارب خلي.. ونشوف ولادكم أشرف صغير وكله جي بميعاده».

وتأثرت ابنة الفنان أشرف عبد الباقي والحاضرين من كلمات والدها واختلطت مشاعرها من فرح وبكاء حتى احتضنها والدها، وتمسك يدها والدتها وتظهر فرحة الحاضرين، ومن خلفها أصدقائها اللائي تألقن بارتداء فساتين من اللون الأحمر.

أسرة الفنان أشرف عبدالباقي بعيدة عن الأضواء

يحرص الفنان أشرف عبد الباقي دائمًا عن إخفاء علاقته بأسرته عن الأضواء، ويعتبر ظهورهم من الأمور النادرة لأنه يحترم خصوصية أسرته بشكل كبير، وجمعه ببناته الثلاث علاقة حب قوية، إذ يتعلق بهم تعلقًا كبيرًا.