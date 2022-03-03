الامارات | فيديو يوثق حادثة مدهشة.. كلاب تحفر قبراً لصديقها بأنوفها وتدفنه

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يوثق حادثة مدهشة.. كلاب تحفر قبراً لصديقها بأنوفها وتدفنه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كيف تدرك الكلاب الموت وتتعامل معه؟ ربما يشكل هذا لغزاً محيراً منذ زمن طويل.

الكلاب تفهم المشاعر وتتفاعل معها، لذلك فهي تحزن على أصدقائها من بني جنسها ومن البشر.

في هذا السياق، انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي لكلاب تدفن صديقها الذي نفق.

كانت جنازة صديقها حزينة ومثيرة للمشاعر، ولدى مشاهدتك للفيديو ستفكر ملياً في رقي هذه الكائنات وكيفية تعاملها مع فقدان فرد منها.

يُظهر الفيديو كيف أن خمسة كلاب قامت بحفر قبر لصديقها بأنفها، وعند دفنه وارت الثرى بأنفها أيضاً، رغم أنه من المعروف أن الكلاب تحفر بأرجلها الأمامية، وتسد الحفرة بالطريقة نفسها.

وعند إعادة التدقيق في الفيديو يمكن أن نستنتج أن الكلاب قامت بالحفر وموارة الثرى على صديقها احتراماً وإكراماً له.

وقد أثار الفيديو تعليقات رواد مواقع التواصل الإجتماعي، الذي أثار مشاعرهم ودموعهم، وعلق أحد المتابعين بإعجاب: "هل هذه حيوانات؟".

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