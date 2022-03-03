طريقة عمل الأرز باللبن بـ«الكريم شانتيه».. خطوات سهلة وبسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الأرز باللبن من الأكلات الشعبية التي لها ملايين المحبين حول العالم، بل ويدخل ضمن تراث بعض الدول العربية أهمها مصر والأردن، ويضاف إليه في الأكلات التراثية « أم علي» وغيرها، ومع الوقت أصبح الأرز باللبن يضاف إليه بعض المقادير الأخرى، والنكهات اللذيذة حتى أنها أصبحت شائعة أيضا، منها الكريم شانتيه الذي يضيف طعما مختلفا، لوصفة الأرز باللبن.

طريقة عمل الأرز باللبن بالكريم شانتيه

في السطور التالية يعرض «هُن» طريقة عمل الأرز باللبن بالكريم شانتيه، بوصفة الشيف نجلاء الشرشابي.

المكونات

مكونات عمل الأرز باللبن بالكريم شانتيه من أسهل وأسرع المكونات، والتي تتواجد بكثرة في المنازل لتوافر المقادير المطلوبة، والتي منها:

كوب أرز مسلوق

كوب سكر

2 كيس كريمة خفق

4 كوب لبن

2 ملعقة كبيرة نشا

للتزيين

لتزيين الأرز باللبن بالكريم شانتيه، يمكن استخدام المكونات التالية:

2 كيس كريمة خفق

كوب لبن

ألوان طعام صحية

يمكن استبدال المكونات على حسب الرغبة، ويمكن تزيين الوجه بالمكسرات أو الشيكولاته السائلة حسب الرغبة، أو يمكن تركه دون تزيين في كل الحالات، إذ تختلف طريقة تزيين الوجه على حسب الوصفة.

طريقة تحضير الأرز باللبن بالكريم شانتيه

في بولة نظيفة نضع الرز المسلوق، ونضيف إليه اللبن البارد ثم السكر، وأثناء التقليب يضاف النشا، ثم إضافة كيسين من الكريم شانتيه، إليهم مع استمرار التقليب على نار هادئة.

في كبة الخلاط نضيف كوب من اللبن البارد، وعليها كيسين من الكريم شانتيه، ويخلط جيدا في الخلاط، وبعد إخراجها في أطباق صغيرة تضاف الألوان الصناعية إلى الكريم شانتيه، لون مختلف في كل طبق، وبعد خلط الألوان مع الكريم شانتيه يتم وضع ملعقة أو اثنين من خليط الكريم شانتيه والألوان في أكياس التزيين، ويضاف إليها الكريمة البيضاء.

بعد إضافة الأرز باللبن إلى بولات التقديم، تزين بالكريم شانتيه الموجود في أكياس التزيين مع الألوان الصناعية الصحية والكريمة البيضاء.

يمكن تقديم الأرز باللبن بالكريم شانتيه في بولات الآيس كريم، وتزيينه بالزبيب والمكسرات، ويمكن إضافة إليه المزيد من جوز الهند على حسب الرغبة.

فوائد الأرز باللبن بالكريم شانتيه

تتعدد فوائد الأرز باللبن بالكريم شانتيه، فهو وصفة رائعة يمكن تقديمها للضيوف والصغار أيضا، ويحتوي على العديد من الفوائد الصحية والقيم الغذائية، منها أن اللبن نفسه يحتوي على الكالسيوم الذي يقوي عظام الصغار، والفيتامينات الموجودة داخل حبات الأرز الغنية بالنشويات، والتي تعزز الطاقة لدى الأطفال.

تختلف الطرق التي يمكن تحضيره بها وطرق التزيين أيضا، لكنه من أسهل الوصفات وأسرعها، إذ لا يتعدى تحضيره النصف ساعة، إذا كانت المكونات كلها جاهزة.

الأرز باللبن أيضًا من الأكلات التراثية العربية، إذ يعتبر من أكلات الضيافة الشهيرة لدى العرب، ويطبخ على نار هادئة، ويستخدمون اللبن كامل الدسم لكن في وصفات المحلات، والوصفات التي يضاف إليها الكريم شانتيه، ويمكن استخدام اللبن البودرة أو الحليب الموجود في المحلات.