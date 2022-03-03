متى ينتهي مفعول الكورتيزون في الجسم؟.. وداعا لزيادة الوزن المفرطة

القاهرة - سمر حسين - صحة

سؤال يراود في أذهان الذين شخص إليهم الأطباء بعض الأدوية أو الحقن التي تحتوي على نسبة من الكورتيزون، إذ يظهر عليهم بعض الأعراض التي يمكن بعضها إيجابي أو سلبي، ولكن على الأغلب أكثرها يسبب إزعاجًا مثل الزيادة المفرطة في الوزن، وتختفي هذه الآثار بمجرد خروج الكورتيزون من الجسم.

قال الدكتورعاصم فرج أستاذ الأمراض الجلدية، والتجميل في إحدى اللقاءات التلفزيونية، أن الكثير من الأشخاص يتعرضون إلى تناول مادة الكورتيزون في الأدوية من خلال استخدامه كمرهم، حقن، أو الأقراص، إذ يعتبر دواء سحريا ينقذ حياة المرضى، ولكن الاستخدام السييء له يحدث العديد من الآثار السلبية الكبيرة التي تضر صحة الجسم، إذًا متى ينتهى مفعول الكورتيزون من الجسم؟

أعراض تناول الكورتيزون

وتابع أستاذ الأمراض الجلدية أن تناول الكورتيزون له العديد من الأعراض التي تظهر على الجسم سواء كانت إيجابية أو سلبية، وتتمثل الأعراض فيما يلي:

- ارتفاع معدل ضغط الدم.

- خفض أداء الجهاز المناعي.

- زيادة من الممكن أن تكون مفرطة في الوزن.

- حبس المياه أسفل الجلد.

- تكوين مياه بيضاء على العين.

- بيخفض مستوى الكوليسترول في الجسم.

- يسيء توزيع الدهون في الجسم.

- صداع.

- غثيان.

- دوخة.

- عدم الرغبة في تناول الطعام.

- اضطرابات في القلب.

- تقلبات في المعدة.

- آلام في المنفاصل.

- نوبات اكتئاب بالإضافة إلى الشعور بالقلق والتوتر.

انسحاب الكورتيزون من الجسم

وأوضح طبيب الجلدية أنه في حالة رغبة المريض في التخلص من وجود الكورتيزون في جسمه، لا يمكن عمل ذلك فجأة لأنه من الأدوية الخطرة لاعتباره هرمون الذي تفرزه الغدة الكظرية، وعند توقفه فجأًة فإنها لا تكون مهيئة لافرازه في الجسم، ما يسبب أضرار صحية بالغة لصاحبها مثل الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل السكري.

وأشار أستاذ الجلدية إلى أنه من يرغب في التخلص من الكورتيزن بشكل سليم، يلزم عليه اتباع تعليمات الطبيب المتخصص، إذ يبدأ في تقليل تناول الكمية بالتدريج على فترات، وبالتالي يتخلص المريض نهائيًا من الأعراض، ولكن يلزم الامتناع عن استخدام الكورتيزون لمدة طويلة حتى لا تظهر أعراض سلبية على الصحة لا يمكن علاجها إلا على المدى الطويل.

ونوه بأنه هناك بعض الحالات التي تمنع تمامًا من تناول الكورتيزون مثل مرضى السكري، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يتناولونه يلزم عليهم الامتناع من التواجد في الأماكن المزدحمة نظرًا لأنه يخفض من أداء الجهاز المناعي وبالتالي يكون الجسم مهيء لنقل الفيروسات والأمراض.

نصائح عند تناول الكورتيزون

- يلزم الحفاظ عى ممارسة التمارين الرياضية.

- المحافظة على تناول نظام غذائي صحي، يحتوي على العديد من الخضروات والفواكهخ المتنوعة.

- متابعة الحالة الصحية باستمرار مع الطبيب المتخصص.

- الامتناع عن تناول الكورتيزون إلا بعلم الطبيب.