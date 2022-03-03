طريقة عمل العدس الأصفر بالشعرية.. وصفات سهلة وشهية «على قد الإيد»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل العدس الأصفر بالشعرية من الأطعمة التي تبحث عنها ربات المنزل، للاستفادة من فوائدها الصحية المهمة، والعناصر الغذائية المهمة التي تحتوي عليها، كما تعتبر من أكثر الأكلات الشعبية المعروفة في البيوت المصرية، خاصة خلال فصل الشتاء، إذ تفضل ربات المنزل بإعداد العدس بجميع أنواعه باعتباره مصدر مهم لمساعدة الجسم على الدفء في فصل الشتاء.

ويقدم «هن» في الموضوع التالي، طريقة عمل العدس الأصفر بالشعرية، وفقًا لخبير المطبخ الشيف الشربيني، لبرنامج «الشيف»، المذاع عبر فضائية «CBC» سفرة.

مقادير عمل العدس الأصفر بالشعرية

- بصل متوسط الحجم.

- 5 أكواب من الماء.

- 2 حبة من البطاطس متوسطة الحجم.

- كمون.

- ملح.

- شعرية.

- عدس أصفر مغسول.

- شطة حسب الرغبة.

- زبدة.

- جزر.

طريقة التحضير

- احضري مقلاه على نار متوسطة، وضعي بها كمية مناسبة من الزبدة.

- ضعي بها الخضار مع التقليب جيدًا.

- اسكبي العدس على الخضار، ثم أضيفي الماء مع التقليب الجدي.

- اتركيه على النار حتى ينضج تمامًا.

- أضيفي البهارات من الملح والكمون إلى الخضار.

- ضعيه جانبًا حتى يبرد.

- انقلي الخليط إلى الخلاط الكهربائي حتى يكون سائل.

- عندما تلاحظين صعوبة في إذابة العدس، يمكنك إضافة الماء الساخن لتسهيل الأمر.

- ضعي مقلاه على النار، وضعي بها القليل من الزبدة ثم اسكبي الشعرية مع التقليب جيدًا حتى يتحول لونها إلى اللون الذهبي.

- أحضري الخليط من الخلاط، وضعيه على النار في وعاء عميق ثم اسكبي الشعرية، مع تغطيتها جيدًا.

- اتركيه حتى تنضج الشعرية.

- جهزيه إلى التحضير.

طريقة عمل العدس الأصفر بالشعرية وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي عبر برنامجها «على قد الإيد» المذاع عبر فضائية «cbc» سفرة.

المكونات

- عدس أصفر.

- جزر.

- طماطم.

- بصل.

- ثوم.

- كمون ناعم.

- شعرية.

- ملح.

- خل.

- زيت خبز.

- فلفل أسود.

طريقة التحضير

- أحضري العدس بالإضافة إلى الثوم، الجزر، البطاطس، البصل، واتركيهم على النار حتى تمام النضج.

- انقلي العدس من على النار، واتركيه جانبًا حتى يبرد.

- اضربيه معًا في الخلاط حتى يتكون خليط متجانس.

- في مقلاه أخرى، ضعي الثوم مع كمية من الزيت ثم انقليها إلى العدس.

- أحضري العدس إلى الأطباق بجانب الخبز، أو تحضيره بالشعرية.

- احضري مقلاه على النار، وضعي بها كمية مناسبة من الزبدة.

- ضعي بها كمية مناسبة من الشعرية حسب الرغبة.

- ضعيها إلى وعاء شوربة العدس مع تغطيتها جيدًا.

- جهزيه إلى التقديم.

- يمكنك تزيين الطبق بشرائح من البصل.

فوائد تناول العدس الأصفر بالشعرية

- إمداد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة التي تدعم صحته.

- مصدر غني بعنصر الحديد الذي يساعد على موازنة الأكسجين في الجسم.

- يحتوي على عنصر المغنيسيوم الذي يساعد على تجنب الإصابة بنوبات الاكتئاب والإرهاق.

- مصدر جيد للحصول على الفوليك الذي يحتاجه الجسم بشكل مستمر.

- يحتوي على كمية كبيرة من الألياف التي تساعد على ظبط معدل الكوليسترول في الجسم.