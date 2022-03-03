طريقة عمل المكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة.. اعرفي سر الوصفة الشهية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

المكرونة بالبشاميل واللحمة المفرومة من الأكلات اللذيذة، التي لا يخلو منها أي كل مطبخ مصري، إذ تتفنن ربات البيوت في إعدادها بطرق شهية وجديدة بإستمرار، لذا نستعرض طريقة عمل المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة في البيت بوصفة للشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة

للسلق:

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة زيت.

مكعب مرق دجاج.

للبشاميل:

لتر حليب.

5 ملاعق كبيرة دقيق.

للحشو:

3 ثمرات طماطم مقطعة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة ريحان ناشف مطحون.

ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

علبة صغيرة صلصة طماطم.

ثمرة بصل متوسطة الحجم مفرومة.

نصف كيلو لحم مفروم.

3 فصوص ثوم مفروم.

2 ملعقة كبيرة زيت.

300 جرام جبنة موتزاريلا.

كيلو مكرونة.

طريقة تحضير مكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة

تسلق المكرونة بالماء الساخن المضاف إليه ملعقة صغيرة من الملح وملعقة كبيرة من الزيت النباتي مع مكعب مرق الدجاج.

توضع 2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي بمقلاة على النار ثم يوضع البصل المفروم مع كمية الثوم المهروس ويترك حتى يذبل.

يضاف اللحم المفروم بعد ذبلان البصل، ويحرك، ثم يترك اللحم على النار حتى يستوي جيداً.

حين التأكد من نضوج اللحم المفروم، توضع الطماطم المفرومة ورشي جميع البهارات مع الملح أيضاً ثم ضيفي صلصة الطماطم مع القليل من الماء.

يوضع الحليب في وعاء على النار، ويذاب الدقيق في 2 ملعقة من اللبن ثم يضاف على الحليب الساخن، مع التحريك المستمر بقوة.

عندما تتسبك صلصة البشاميل وتصبح جاهزة.

تسكب نصف كمية المكرونة بقاع صينية الفرن، مع ربع كمية البشاميل وتقلب.

تضاف صلصة الطماطم مع اللحم المفروم كلها فوق طبقة المكرونة الأولى.

توزع الصلصة على كامل الصينية، ثم توضع باقي كمية المكرونة كطبقة ثالثة.

تضاف باقي كمية البشاميل على المكرونة.

أخيراً، ترش جبنة الموزاريلا كطبقة رابعة وأخيرة، وأدخليها الفرن الساخن مسبقاً لمدة 30 دقيقة، ثم قدميها ساخنة.

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل واللحمة المفرومة والخضار

مكرونة.

لحمة مفرومة.

بصل.

صلصة طماطم.

خضار مشكل.

قرفة ناعمة.

زنجبيل بودرة.

ملح وفلفل أسود.

سمن.

البشاميل:

2 ملعقة كبيرة دقيق.

2 ملعقة كبيرة سمن.

2 كوب لبن.

رشة جوزة الطيب.

طريقر تحضير مكرونة بالبشاميل والخضار

يشوح البصل المفروم واللحمة المفرومة في السمن على النار

يضاف الملح والفلفل الأسود والقرفة والزنجبيل

يضاف الخضار المشكل وامزجيهم

طريقة عمل البشاميل

يقلب الدقيق في الزبدة ثم يضاف اللبن ورشة جوزة الطيب

يخلط جزء من البشاميل مع خليط المكرونة

يدهن البايركس بالسمنة ثم توضع المكرونة يليها خليط اللحمة المفرومة والخضار، ثم خليط البشاميل مرة أخرى.

يدخل البايركس الفرن حتى تمام النضج وقدميه.

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل

كيلو معكرونة قلم

2 كوب صوص بشاميل (2 كوب حليب-2 ملعقة زبدة-2 ملعقة دقيق- ملح– فلفل- 1 بيضة)

2 ملعقة كبيرة زبدة

3 ملعقة كبيرة جبن رومي مبشور

4 ملاعق كبيرة كريمة طبخ

كوب لحم معصج

تحضير المكرونة بالبشاميل

يوضع الحليب على النار وكل مكونات الصوص على النار، مع التقليب السريع بالمضرب السلكي، حتى يغلي ويزال من الحرارة.

أعيدي القدر إلى النار الهادئة مع التقليب حتى يسخن قوام البشاميل قليلاً، لحين تتبيله بالملح والفلفل وتضاف البيضة وتقلب جيداً.

يسخن قدر فيه ماء ويوضع على النار حتى يغلي ثم تسلق المكرونة.

تصفى وتغسل بماء بارد.

تضاف نصف كمية البشاميل، والكريمة ونصف كمية الجبن إلى المكرونة وتقلب جيداً.

تسخن الزبدة في قدر على النار حتى تذوب، ثم يضاف إليها الدقيق وتقلب المكونات جيداً.

وتدهن صينية فرن بالزبدة، ثم يسكب نصف مزيج المعكرونة في الصينية، ثم توزع طبقة من اللحم المعصج فوق المعكرونة، يليها باقي المكرونة.

يسكب البشاميل على الوجه، ثم يضاف باقي الجبن والزبدة على الوجه.

تدخل الصينية الفرن حتى يحمر الوجه، وتقدم ساخنة.