طريقة عمل الكفتة في الفرن على قد الأيد.. وصفة سريعة وشهية بتكلفة بسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل الكفتة في الفرن على قد الأيد، أي تكون سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى وقت كبير في العمل، وكذلك غير مكلفة، بدلا من شرائها جاهزة بمبلغ كبير من مطاعم المشويات، لتقديمها لأسرتها وهو ما نقدمه في السطور التالية.

طريقة عمل الكفتة في الفرن على قد الأيد

وتقدم الشيف نجلاء الشرشابى، من خلال برنامجها «على قد الأيد»، المذاع عبر شاشة «سي بي سي سفرة» طريقة عمل الكفتة في الفرن على قد الإيد.

مقادير كفتة مشوية في الفرن

لحمة مفرومة

طماطم مبشورة

بصل مبشور

بهارات

زيت ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير كفتة مشوية في الفرن على قد الأيد

- طريقة عمل كفتة مشوية في الفرن على قد الأيد، تكون من خلال خلط اللحمة والبصل والطماطم والبهارات والملح والفلفل سويا.

- بعد ذلك تشكيل الخليط لأصابع ثم يمكن رصه في صينية مدهونة بالزيت.

- وضع صينية الكفتة داخل الفرن حتى النضج.

- العمل على إشعال فحم في إناء وأطفئيه بالزيت من أجل وضعه مع الكفتة ثم تغطيته حتى يأخد من الطعم.

- تقديم الكفتة وتزينها بالبقدونس المفروم.

طريقة عمل كفتة صيامي

يقدم الشيف شربيني من خلال برنامجه «الشيف»، المذاع عبر شاشة «سي بي سي سفرة»، طريقة عمل كفتة صيامي.

مقادير كفتة صيامي

لوبيا

فاصوليا

عدس

حمص

بطاطس

بصل

فول صويا

كزبرة خضراء

قمح

مكسرات

فلفل حار

بابريكا

أعشاب

جنزبيل

ثوم

ملح

فلفل

بهارات

جوزة الطيب

زيت

دقيق

بقسماط

طريقة تحضير كفتة صيامي

- سلق جميع البقوليات بعد ذلك استعمال الكبة الكهربائية من أجل فرمها مع البهارات.

- فرم البصل والجنزبيل والفلفل الحار والكزبرة الخضراء والثوم والمكسرات، بعد ذلك إضافة خليط البقوليات إليهم، ثم فرمهم مرة أخرى للحصول على عجينة تكون سهلة التشكيل.

- إضافة الملح والفلفل وعجنهم مرة أخرى من خلال اليدين.

- تشكيل الكفتة أصابع على أسياخ من أجل شويها على الشواية.

- من أجل قلي الكفتة يجب تتبلها بالدقيق والملح والفلفل ورشة من قليل الماء، ثم وضعها في البقسماط واقليها بطاسة زيت غزيرة وبعد ذلك تقديمها.

طريقة عمل كفتة هندية بالسبانخ

مقادير كفتة هندية بالسبانخ

كزبرة ناشفة

حمص

بصل

دبس رمان

سبانخ

جراماسالا

ملح

فلفل

كزبرة خضراء

طماطم

زيت ذرة

كمون

كارى

كركم

فلفل احمر حار

فلفل ألوان

زنجبيل فريش

طريقة تحضير كفتة هندية بالسبانخ

- خلط الحمص مع مكونات التوابل والأعشاب داخل الكبة، وبعد ذلك عملها على شكل كرة وتحمر في الزيت.

طريقة عمل الصوص

- تشويح الثوم والجنزبيل والبصل مع الزيت.

- فرم الطماطم وبعد ذلك إضافتها إلى الخليط، ثم وضع الفلفل الحار والسبانخ والفلفل الألوان.

- إضافة دبس الرمان، كما يمكن وضع الكفتة إلى الصوص حتى يتم تسويتها وحينها يمكن تقديمها.

طريقة عمل كفتة باللبن الرايب

مقادير كفتة باللبن الرايب

لحمة مفرومة

دقيق

فلفل رومي

شبت

بصل

ثوم

فلفل

ملح

لبن رايب

زيت

كمون

بهارات

فلفل حار

طريقة تحضير كفتة باللبن الرايب

- وضع التوابل على اللحمة المفرومة والبصل والثوم.

- عمل اللحمة على شكل كرة ثم تعفر بالدقيق وبعد ذاك وضعها في الزيت.

- وضع الملح وفلفل والشبت والفلفل الرومي على اللبن الرايب و يتم تقليبه جيدا.

- وضع الكرات في الصوص ثم يمكن تقديمها.