طريقة عمل الفراخ المشوية على الفحم زي المحلات.. وسر الخلطة المميزة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الفراخ المشوية على الفحم غالبا ما تكون اختصاص محلات المشويات والحاتي، ولكن تحرص الكثير من ربات البيوت إعدادها في المنزل، لذا في التقرير التالي نوضح طريقة عمل الفراخ المشوية على الفحم زي المحلات، من وصفات الشيف نجلاء الشرشابي، والشيف زينب مصطفى، تفصيليا بالخطوات.

طريقة عمل الفراخ المشوية على الفحم زي المحلات

دجاجة صحيحة

زيت

سماق

كاري

زعتر جاف

بصلة مبشورة

شطة

خل

ليمون

زبادي

صلصة طماطم

ملح

فلفل

طريقة عمل الفراخ المشوية زي المحلات

يخلط الزبادي مع الصلصة وعصير الليمون والخل والشطة، لعمل فراخ مشوية

تضاف البهارات والزعتر والبصل والملح والفلفل والزيت

تفتح الدجاجة على شكل فراشة وتوضع عليها التتبيلة وتحشى بين الجلد واللجم

توضع في صينية بها القليل من الزيت، وضيفي عليها باقي التتبيلة وادخليها الفرن حتى تمام النضج

إزالة الفويل من فوق الدجاج وتوضع عليها فحمة وتطفأ بالزيت وتقدم

طريقة عمل الفراخ المشوية بالفحم

4 دجاجات

10 فصوص ثوم

4 ملاعق كبيرة كزبرة خضراء مفرومة

ملعقة كبيرة كزبرة جافة ناعمة

ملعقة كبيرة كركم

ملعقة كبيرة كمون ناعم

ملعقة كبيرة زنجبيل بودرة

2 ليمونة معصفرة مفرومة

زيت زيتون

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل الفراخ المشوية على الفحم

يخلط زيت الزيتون مع الملح والفلفل الأسود والزنجبيل والزعفران والكمون والليمون المعصفر المفروم والكزبرة والبقدونس والثوم

يفتح لحم الدجاج بالسكينة ويتبل الدجاج بالخليط

يغطى الخليط ويوضع فى الثلاجة لمدة ليلة

يوضع الدجاج على الفحم لمدة 40 دقيقة حتى تمام النضج مع التقليب من وقت لآخر

توضع فى طبق التقديم ويزين الوجه بأعواد الشبت

طريقة عمل الفراخ المشوية بخلطة مميزة

دجاجة مقطعة إلى 8 قطع

بصلة متوسطة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مهروس

5 ملاعق كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة لبن رايب

2 ملعقة كبيرة كاتشب

2 ملعقة كبيرة زيت

ملعقة كبيرة صوص الصويا

ملعقة كبيرة خل

¼ ملعقة صعيرة كاري

¼ ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

¼ ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة

ملح وفلفل أسود

خطوات عمل الفراخ المشوية على الفحم

يجب صنع بعض الفتحات الصغيرة في الدجاج.

في وعاء كبير، ضعي الدجاج وجميع المقادير وقلبي جيدًا.

يترك الدجاج في الثلاجة لمدة ساعتين أو طوال الليل.

يوضع الدجاج على شبك الشوي واشويه على الفحم.

طريقة الدجاج المشوي في البيت

دجاجة مقطعة 8 قطع

½ كوب زبادي

¼ كوب زيت

بصلة متوسطة

ثمرة طماطم كبيرة

2 ملعقة كبيرة خل

ملعقة كبيرة عصير الليمون

½ ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

½ ملعقة صغيرة بابريكا

½ ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

¼ ملعقة صغيرة ثوم بودرة

ملح وفلفل أسود

خطوات الفراخ المشوية على الفحم

اصنعي بعض الفتحات الصغيرة في الدجاج.

في الخلاط الكهربائي، ضعي الزيت والزبادي والملح والفلفل الأسود والبصل والطماطم والخل وعصير الليمون والبهارات والبابريكا والزنجبيل والثوم، واخلطي جيدًا.

ضعي الخليط في وعاء كبير، ثم أضيفي الدجاج، وقلبي جيدًا.

غطي الوعاء، واتركيه في الثلاجة لمدة ساعتين، أو طوال الليل.

جهزي شواية الفحم الخاصة بك، ثم وزعي الدجاج على شبكة الشوي فوق الفحم.

اتركي الدجاج لمدة 10 – 15 دقيقة، ثم اقلبيه على الجهة الأخرى لنفس المدة، حتى ينضج الدجاج، ثم قدميه ساخنًا.

سر نجاح الفراخ المشوية على الفحم

الفتحات في الدجاج من أهم الأمور لتدخل التتبيلة تحت الجلد.

اتركي الدجاج لليلة كاملة في الثلاجة ليتشرب من الطعم جيدا.

يمكن شوي الدجاج في فرن البوتاجاز، ووضع فحمة وعليها سمن أو زيت داخل فويل، وتدخل صينية الدجاج وتغلق عليها لمدة 5 دقائق لتكون مثل المشوية تماما.