إزالة آثار الحبوب من الوجه نهائيا.. طرق فعالة يمكن تنفيذها في المنزل

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حب الشباب هو مرض جلدي شائع جدًا، عبر ظهور البثور غالبًا على الوجه والجبين والصدر والكتفين وأعلى الظهر، ليكون إزالة آثار الحبوب من الوجه نهائيا هو واحدا من أولويات الكثيرين الذين يرغبون في العناية بالبشرة.

وهناك مجموعة متنوعة من الأسباب لظهور الحبوب، منها العوامل الوراثية وتغيير مستويات الهرمونات والضغط والرطوبة العالية واستخدام منتجات العناية الشخصية الزيتية أو الدهنية، ويؤثر حب الشباب بشكل شائع على المراهقين ولكن يمكن أن يحدث في أي عمر.

وفيما يلي طريقة إزالة آثار الحبوب من الوجه نهائيا بطريق فعالة منزلية، وذلك بحسب موقع «هيلث لاين»، و«مديكال نيوز توداي»، الطبية المتخصصة.

أسباب ظهور حب الشباب

البلوغ هو السبب الأكثر شيوعًا لانتشار الحبوب

الإجهاد

قلة النوم أو عدم انتظامه

التغيرات الهرمونية

تناول كمية غير كافية من الماء

القابلية الوراثية

بعض الأدوية مثل المنشطات

يمكن أن تسبب قشرة الرأس ظهور بثور على الجبهة

الرطوبة والتعرق المفرط

التلوث البيئي

منتجات العناية بالبشرة السيئة

السموم

الأشعة فوق البنفسجية

التدخين

النظام الغذائي: الشوكولاتة الداكنة والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر أو الحلويات والاستخدام المفرط لمنتجات الألبان قد يؤدي إلى تفاقم حب الشباب

طرق إزالة آثار الحبوب من الوجه نهائيا

التقشير

التقشير يساعد في إزالة آثار حب الشباب، إلا أن الإفراط في استخدامه يمكن أن يؤدي إلى تفاقم انتشار الحبوب، ويحدث ذلك عندما يزيل الشخص الكثير من الزيت الطبيعي من الجلد، لتعوضه البشرة عن طريق إنتاج المزيد من الزيت، ما يسد المسام ويتسبب في ظهور المزيد من البثور.

زيت شجرة الشاي

كيفية استخدام زيت شجرة الشاي لعلاج حب الشباب:

امزج قطرة واحدة من زيت شجرة الشاي مع 1 ملعقة صغيرة زيت ناقل.

اغمس قطعة قطن في الخليط وضعها مباشرة على البثور.

ضع المرطب إذا رغبت في ذلك.

كرر هذه العملية 1-2 مرات يوميًا حسب الحاجة.

الزيوت العطرية لإزالة آثار حب الشباب

اخلط 10 قطرات من الزيت العطري مع 30 مل من الزيت الحامل.

اغمس قطعة قطن في الخليط وضعها مباشرة على البثور.

ضع المرطب إذا رغبت في ذلك.

كرر هذه العملية 1-2 مرات يوميًا حسب الحاجة.

الشاي الأخضر لعلاج بثور حب الشباب

ينقع الشاي الأخضر في الماء المغلي لمدة 3-4 دقائق.

دع الشاي يبرد.

ضعه على وجهك باستخدام قطعة قطنية أو رشه باستخدام زجاجة رذاذ.

اتركه لمدة 10 دقائق أو طوال الليل، ثم يشطف وجهك جيدا بالماء.

يوضع 1-2 مرات في اليوم حسب الحاجة.

يمكن تخزينه في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوعين.

جل الألوفيرا

يزال الهلام من أوراق الصبار بملعقة.

يوضع الجل على البشرة عند تطبيق علاجات حب الشباب الأخرى.

كرر 1-2 مرات في اليوم، أو حسب الرغبة.

خل التفاح

قد تساعد الأحماض العضوية في خل التفاح في قتل البكتيريا المسببة لحب الشباب وتقليل ظهور الندبات.

قلل من تناول منتجات الألبان

أفادت دراستان طبيتان أن الأشخاص الذين شربوا المزيد من الحليب يميلون إلى ظهور المزيد من البثور.

قناع العسل والقرفة

يحتوي قناع العسل والقرفة على خصائص مضادة للأكسدة والبكتيريا والالتهابات، لذلك قد يفيد البشرة المعرضة لحب الشباب عند وضعه عليها.

الحد من التوتر

ربطت بعض الدراسات الإجهاد بزيادة حدة حب الشباب.

نصائح لتجنب آثار حب الشباب وظهورها

الحفاظ على نظافة البشرة، بتنظيف وجهك مرتين يوميًا بصابون معتدل.

غسول وجه وماء فاتر لإزالة الأوساخ الزائدة والعرق والزيوت.

لا تفرك وجهك بقسوة.

احرص دائمًا على ترطيب البشرة باستخدام مرطب بعد الغسيل.

لا تلمس وجهك مرارا وتكرارا.

اغسل الشعر بانتظام وأبعده عن الوجه.

تجنبي المكياج الثقيل.

استخدام واقي الشمس الجيد الخالي من الزيوت لمنع فرط التصبغ.

لا تضغط على الرؤوس البيضاء أو الرؤوس السوداء أو البثور لمنع العدوى.

اشرب الكثير من الماء للحصول على بشرة رطبة ومتوهجة.

أضف الفواكه والخضروات الطازجة إلى نظامك الغذائي.

تجنب ظهور الحبوب في الوجه

منع حب الشباب أمر صعب إن لم يكن مستحيلاً أثناء التغيرات الهرمونية الطبيعية، لكن بعض الأشياء يمكن أن تساعد:

اغسل وجهك يوميًا بالماء الدافئ ومنظف لطيف للوجه.

استخدم المرطب بشكل روتيني.

لست مضطرة للتوقف عن استخدام المكياج، ولكن حاولي وضع منتجات بدون مادة «كوميدوغينيك».

إزالة المكياج في نهاية كل يوم.

ابقي يديك بعيدًا عن وجهك.