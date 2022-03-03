طريقة عمل عصير قمر الدين بكل سهولة في المنزل.. «وصفة من 3 مكونات فقط»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عصير قمر الدين من المشروبات المرتبطة في أذهان الكثيرون بشهر رمضان الكريم، لذا يحرصون على إعداده خلال تلك الأيام، إلا أن أيضا هناك من يفضلون تناوله بشكل عام في باقي السنة، لذا نقدم في السطور التالية طريقة عمل عصير قمر الدين بكل سهولة في المنزل، وهي كالتالي:

طريقة عمل عصير قمر الدين

وتقدم الشيف أميرة شنب، خلال برنامجها «أميرة في المطبخ»، المذاع عبر شاشة «سي بي سي سفرة» طريقة عمل عصير قمر الدين، فيما يلي:

مقادير عصير قمر الدين

لفة قمر الدين

سكر

ماء مغلي

طريقة تحضير عصير قمر الدين

- طريقة عمل عصير قمر الدين يكون من خلال نقع قمر الدين في ماء مغلي على النار.

- وضع قمر الدين مع مياه أو حليب والسكر، وبعد ذلك ضربه في الخلاط حينها يكون جاهز للتقديم باردا.

وفيما يلي طريقة أخرى لعمل عصير قمر الدين، للشيف شريف الحطيبى من خلال برنامجه «سندوتش وحاجة ساقعة»، المذاع عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل عصير قمر الدين بالصنوبر

مقادير عصير قمر الدين بالصنوبر

كوب عصير قمر الدين

كوب عصير تفاح

كوب عصير خوخ

3 كوب ماء

ماء زهر

سكر

صنوبر

طريقة تحضير عصير قمر الدين بالصنوبر

يتم خلط قمر الدين مع عصير التفاح وعصير الخوخ والماء وماء الزهر والسكر والصنوبر في الخلاط، ثم تقديمه باردا.

طريقة عمل عصير قمر الدين بالفراولة

مقادير عصير قمر الدين بالفراولة

عصير قمر الدين

فراولة

ثلج

آيس كريم فانيليا

طريقة تحضير عصير قمر الدين بالفراولة

-خلط جميع المكونات في الخلاط ثم تقديمه باردا.

طريقة عمل عصير قمر الدين بالأناناس

مقادير عصير قمر الدين بالأناناس

مركز قمر الدين

أناناس

كمبوت

عصير الأناناس

ماء

سكر

طريقة تحضير عصير قمر الدين بالأناناس

- خلط جميع المكونات في الخلاط ثم يقدم العصير.

طريقة عمل عصير سحلب بقمر الدين

مقادير عصير سحلب بقمر الدين

عصير سحلب

عصير قمر الدين

ثلج

مكسرات مشكلة

قطع قمر الدين للزينة

طريقة تحضير عصير سحلب بقمر الدين

- خلط عصير السحلب والثلج والمكسرات وعصير قمر الدين بشكل جيد، وبعد ذلك يمكن تزينه بقطع القمر الدين ثم يقديم باردا.

طريقة عمل عصير قمر الدين بالموز والمكسرات

مقادير عصير قمر الدين بالموز والمكسرات

عصير قمر الدين

ماء مركز زهر

ماء

سكر

موز

مكسرات مشكلة

طريقة تحضير عصير قمر الدين بالموز والمكسرات

- يتم تقطيع الموز شرائح وبعد ذلك وضعه في الخلاط مع عصير قمر الدين.

- إضافة ماء الزهر والسكر والماء والخلط جيدا، ثم يتم تقديمه باردا.

طريقة عمل عصير قمر الدين بالكيوي

مقادير عصير قمر الدين بالكيوي

عصير قمر الدين

كيوي

ثلج

بودرة كريمة مخفوقة

طريقة تحضير عصير قمر الدين بالكيوي

- خلط جميع المكونات من قمر الدين والكيوي وبودرة كريمة مخفوقة في الخلاط وتقديمه باردا.

طريقة عمل عصير قمر الدين بالبرتقال

مقادير عصير قمر الدين بالبرتقال

كوب عصير قمر الدين مركز

كوب عصير برتقال

ثلج مجروش

كوب ماء

طريقة تحضير عصير قمر الدين بالبرتقال

خلط عصير قمر الدين مع عصير البرتقال والثلج والماء، ثم تقديمه باردا.