طريقة عمل سلطة البنجر مثل المطاعم.. «مش هتصدقي طعمها الحلو»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البنجر من الخضروات التي يفضلها الكثير من الناس في تناولهم الوجبات الأساسية، لمذاقه المتميز وفوائده الغذائية الهامة، لذا تبحث ربات البيوت عن طريقة عمل سلطة البنجر مثل المطاعم حتى لا تحتاج إلى شرائها جاهزة.

طريقة عمل سلطة البنجر مثل المطاعم

وتقدم الشيف غادة جميل، من خلال برنامجها «اتفضلوا عندنا» المذاع عبر شاشة «سي بي سي سفرة»، طريقة عمل سلطة البنجر مثل المطاعم.

مقادير سلطة البنجر مثل المطاعم

500 جرام بنجر

علبة ذرة صفراء

1 حبة فلفل أخضر

1 حبة متوسطه بصل

1 كوب عصير ليمون

1 كوب زيت

1 كوب خل

1 معلقه صغيرة فلفل أسود

2 معلقه صغيرة ملح

1 معلقه صغيرة زيت زيتون

مكعبات ثلج للتجهيز

طريقة تحضير سلطة البنجر

- يتم وضع في وعاء عميق كمية من الماء على نار متوسطة، ويترك حتى يغلي المياه بشكل شديد.

- تقطيع البنجر باستخدام سكين حاد على اللوح الخاص بذلك على شكل قطع متوسطة الحجم.

- وضع البنجر في الماء المغلي وتركها دقائق حتى تكون لينة.

- تجهيز طبق عميق ويتم وضع فيه ماء ومكعبات الثلج.

- إخراج البنجر من الماء المغلي، ثم وضعه على الفور داخل طبق الماء المثلج وتركها لعدة دقائق.

- تقطيع الفلفل باستخدام سكين حاد على اللوح الخاص على شكل شرائح.

- تقطيع البصل على شكل شرائح رقيقة جدا وبعد ذلك فرقي بالأصابع الشرائح.

- وفي طبق عميق آخر، يتم وضع عصير الليمون مع الخل والملح والزيت والفلفل، مع استمرار التقليب باستخدام مضرب شبك ثم وضع البصل بهذا الخليط والتقليب.

- وبعد ذلك يمكن إضافة الذرة.

- تجهيز طبق تقديم واسع لوضع فيه السلطة أي جميع المكونات وحينها يمكن تقديمها.

وفيما يلي عدد من أنواع السلطات المختلفة على طريقة الشيف الشربيني، من خلال برنامجه «الشيف» المذاع عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل سلطة البنجر مع الجرجير

مقادير سلطة البنجر مع الجرجير

صدور الدجاج المشوية

جرجير

بنجر

فلفل ألوان

عين جمل

حبنة بارميزان

طماطم شيري

ملح

فلفل أسود

خل بلسمي

زيت زيتون

عصير ليمون

طريقة تحضير سلطة البنجر مع الجرجير

- يتم تتبيل صدور الدجاج بالملح والفلفل الأسود والخل البلسمي ثم شويها على النار باستخدام قليل من الزيت.

- خلط كل المكونات السابقة بعد تقطيعها وإضافة الدجاج المشوي عليها بعد نضجه حينها يمكن تقديم السلطة.

طريقة عمل سلطة قرنبيط بالبيستو صوص

مقادير سلطة قرنبيط بالبيستو صوص

قرنبيط

فلفل ألوان

مشروم

خس

صنوبر أو لوز

ريحان

عصير ليمون

جبنة بارميزان

ثوم

زعتر

ملح

فلفل

زيت زيتون

طريقة تحضير سلطة قرنبيط بالبيستو صوص

- تقطيع الخضروات، وسلق القرنبيط داخل ماء وملح.

- خلط جميع الخضروات مع القرنبيط.

تحضير البيستو صوص

فرم الثوم والصنوبر والجبنة البرميزان وزيت الزيتون والريحان وعصير الليمون ثم رشيه على الخضروات وويتم تقديمه.

طريقة عمل سلطة الذرة والفاصوليا

مقادير سلطة الذرة والفاصوليا

فاصوليا حمراء

ذرة صفراء

فلفل أحمر

ثوم مفروم

طماطم

كزبرة خضراء

بصل أخضر

عصير ليمون

زيت زيتون

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير سلطة الذرة والفاصوليا

- خلط الفاصوليا الحمراء والذرة والفلفل الأحمر بعد تقطيعه والطماطم والكزبرة الخضراء والبصل الأخضر.

- وبعد ذلك خلط الثوم المفروم مع عصير الليمون وزيت الزيتون والملح الفلفل الأسود.

- في النهاية يتم صب الخليط الثاني على الأول ثم تقديمها باردة.