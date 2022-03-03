علاج فرط نشاط الغدة الدرقية بالأعشاب.. العرقسوس وبلسم الليمون

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحدث فرط نشاط الغدة الدرقية عندما يكون هناك نسب عالية من هرموناتها في الجسم، حيث تسمى هذه الحالة بفرط نشاط الغدة الدرقية، وإلى جانب الأدوية المتوفرة لعلاج هذه الحالة، يمكن علاج فرط نشاط الغدة الدرقية بالأعشاب وهو ما نستعرضه خلال السطور التالية.

علاج فرط نشاط الغدة الدرقية بالأعشاب

ووفق ما كشف الدكتور محمد مرعي، أستاذ أمراض الباطنة، في حديث لقناة «العربية»، أن أعراض وعلاج قصور الغدة الدرقية تختلف اختلافًا كبيرًا عن أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية، حيث إن الأعراض عكسية تمامًا، التي منها، فقدان الوزن، وزيادة التعرق، وسرعة ضربات القلب، الإسهال، حدوث اضطرابات في النوم.

وحسب ما كشف موقع healthline العالمي المعني بشؤون الصحة العامة، هناك مجموعة من الأعشاب الطبيعية التي تساعد في علاج فرط الغدة الدرقية، والتي من بينها:

نبات البوجليويد

يستخدم هذا النوع من النباتات النادرة، لعلاج أمراض القلب والرئة، لكن مؤخرًا كشف عدد من الأطباء حول العالم بأنه يعد علاجًا فعالًا لتثبيط نشاط الغدة الدرقية أيضًا.

بلسم الليمون

يعتقد أن بلسم الليمون وهو نبات ينتمي إلى عائلة النعناع هو أحد العلاجات العشبية التي تساهم في تقليل نشاط الغدة الدرقية، وذلك من خلال تناول كوبًا واحدًا منه بشكل يومي خلال فترة العلاج.

العرقسوس

يُعتقد أن المواد الكيميائية الموجودة في العرقسوس تقلل حدوث تورم الغدة الدرقية وكذلك نشاطها، حيث أنه يعتبر عشبًا مهمًا للحفاظ على خلق التوازن بين الغدد المختلفة في الجسم.

زيوت اللافندر العطرية وخشب الصندل

يمكن لزيوت اللافندر وخشب الصندلن التقليل من مشاعر القلق والمساعدة على الشعور بالهدوء، وكذلك محاربة العصبية والأرق، وهم من أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية.

أكلات يجب تجنبها عند الإصابة بنشاط الغدة الدرقية

كما تتمثل إحدى طرق التحكم في فرط نشاط الغدة الدرقية في اتباع نظام غذائي صحي منتظم، والذي يتضمن الابتعاد عن تناول بعض المواد الغذائية وذلك باستشارة الطبيب المعالج، وتضمن تلك الأطعمة:

- ملح اليود، يفضل تجنب استخدامه في الأطعمة.

- المأكولات البحرية.

- منتجات الألبان.

- كميات كبيرة من الدواجن أو لحوم البقر.

- كميات كبيرة من منتجات الحبوب، مثل الخبز والمكرونة والمعجنات.

- صفار البيض.

- الوجبات الجاهزة.

خمول الغدة الدرقية

فيما تأتي على النقيض أعراض خمول الغدة الدرقية، حيث تحدث هذه الحالة عند نقص إفراز هرمون الغدة الدرقية في الجسم، ومن بين أعراضها الشائعة:

- زيادة الوزن.

- الشعور بالإرهاق والخمول.

- عدم تحمل درجات الحرارة الباردة.

علاج قصور الغدة الدرقية

وأوضح الدكتور محمد مرعي، أنه يتم علاج خمول أو قصور الغدة الدرقية، بحقن المريض بهرمونها ذاته، إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي.

أسباب أخرى للشعور بالتعب

إذا تم علاج قصور الغدة الدرقية لديك بشكل جيد وما زلت تعاني من التعب المستمر، فهناك أسباب أخرى يجب استكشافها مع الطبيب المعالج لك.

وظيفة الغدة الدرقية

الغدة الدرقية هي جزء من جهاز الغدد الصماء، والذي يتكون من غدد تنتج وتخزن وتطلق الهرمونات في مجرى الدم حتى تصل الهرمونات إلى خلايا الجسم، وتستخدم غدتك الدرقية اليود من الأطعمة التي تتناولها لإنتاج هرمونين رئيسيين، هما «ثلاثي يودوثيرونين»، و«ثيروكسين»، فمن المهم ألا تكون مستويات هذه الهرمونات مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا.

والغدة الدرقية هي المسؤولة عن تصنيع ما يكفي من هرموناتها لتحفيز خلاياك على الأداء والعمل بمعدل معين، حيث تنظم هرمونات الغدة الدرقية عمل الوظائف الحيوية مثل:

- عملية التنفس.

- معدل ضربات القلب.

- توازن الجسم.

- التمثيل الغذائي.

- مستويات الكوليسترول.