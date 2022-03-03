أفكار هدايا عيد الأم.. خارج الصندوق ومناسبة للجميع

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يبحث الكثير هذه الفترة على أفكار هدايا عيد الأم حتى يعملون على شرائها للاستعداد للاحتفال يوم 21 مارس، من أجل تقديم هدية مناسبة سواء خارج عن المألوف أو تريدها الأم.

أفكار هدايا عيد الأم

وترصد «هن»، في السطور التالية أفكار هدايا عيد الأم، لتساعدك على اختيار هدية مناسب لشرائها سواء بمفردك أو مع الأشقاء.

مجوهرات

من الممكن شراء هدايا عيد الأم من الذهب أو الألماس سواء سلسلة أو خاتم أو انسيال أو حلق أو جنيه ذهب.

الفضة

إذا كانت الأم لا تفضل الذهب من الممكن شراء لها تشكيلة متنوعة من الفضة.

الأجهزة المنزلية

- ميكرووف.

- فرن كهربائي.

- غلاية المياه.

- غسالة أطباق.

- قلاية بدون زيت.

- مكنسة.

- خلاط يدوي.

- خلاط.

- كبة.

- ماكينة قهوة.

- حلة طهي الأرز بالبخار.

- فلتر مياه.

- ثلاجة خاصة للمياه.

- ديب فريزر.

- ثلاجة صغيرة يمكن وضعها في المنزل.

أجهزة تكنولوجيا

- هاتف ذكي.

- لاب توب.

- تابلت.

- تليفزيون.

- جهاز للاستماع للقرآن الكريم.

- الساعة الذكية.

احتياجات منزلية

- كرسي ليزي بوي.

- بين باج.

- شمعدان.

- مرايا بالأضواء.

- أباجورة.

- جهاز للفواحة.

الملابس والأحذية والحقائب

يمكن شراء تشكيلة من الملابس سواء بنطلون أو شيميز أو جاكت أو فستان أو طرحة أو حزام أو حقيبة أو محفظة أو حذاء رياضي أو ذات كعب.

سفر أو فندق

من أفكار هدايا عيد الأم من الممكن حجز لها تذكرة سفر إلى أي مكان، أو قضاء ليلة في فندق.

الكتب

إذا كانت تحب القراءة فيمكن شراء لها روايات، وفي حال كانت تحب الطبخ يمكن شراء لها كتب عن وصفات جديدة.

أدوات الصلاة

من هدايا عيد الأم شراء مصحف كبير تستطيع القراءة فيه بوضوح، أو سجادة صلاة مبهجة، أو سبحة سواء يدوية أو رقمية أو ملابس الصلاة.

مستحضرات التجميل

يمكن شراء لها أي نوع من منتجات مستحضرات التجميل، سواء مكياج بكل أنواعه، أو كريمات مرطبة أو واق للشمس وغيره.

الكوافير

يمكن حجز لها في الكوافير لعمل جميع ما تريده من شعر وتنظيف بشرة وباديكير وطلاء أظافر، وغيره.

مركز صحي

يمكن الحجز لها في مركز صحي يقدم العديد من الخدمات من سبا والمساج وعلاج للبشرة والجسم.

الحيوانات

إذا كانت الأم تحب الحيوانات الأليفة فمن الممكن شراء لها قطة أو كلب أو غيرهم من الحيوانات المفضلة لديها.

كوبونات شرائية

من الممكن تقديم للأم كوبون يحتوي على مبلغ من المال من محال شهيرة، وتذهب هي لشراء ما تريده.

العطور

جميع الأمهات تحب العطور، فمن الممكن شراء برفيوم المفضل لها.

الزهور

في كل الأحوال لا تنس شراء الزهور مع الهدية المقدمة لها، لأن الأمهات تحب الورد.

النظارات

يمكن شراء نظارة للحماية من الشمس، أو نظارة طبية إذا كان لديها ضعف في النظر سواء للقراءة أو للاستخدام اليومي.

الأحجار

هناك بعض من السيدات تحب الأحجار الكريمة سواء المصنوعة من اللؤلؤ أو الفيروز وغيره.

التحف القديمة

تعشق بعض النساء التحف القديمة أو النادرة، فمن الممكن زيارة أي جاليري شهير ببيع هذه الأدوات سواء برواز أو راديو أو غيرهما، كل ذلك أفكار هدايا عيد الأم مناسبة يمكن الاختيار منها لتقديمها يوم 21 مارس، كما يجب تغليفها بشكل جيد ومميز يجذب انتباهها بمجرد رؤيتها.