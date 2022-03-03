فنانة تفقد بصرها بسبب خطأ طبي: عيني كانت زي زبيدة ثروت وحياتي وقفت خلاص «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مأساة كبيرة تعيشها الممثلة علا عبد الباقي، بعد إجراء عملية في شبكية العين، وحدوث خطأ طبي وفقا لوصفها، أدى إلى فقدان الرؤية.

علا عبد الباقي التي كانت آخر أعمالها في مسلسل «نصيبي وقسمتك»، تحكي لـ «هن» تفاصيل ما حدث لها، وتستغيث بالحصول على حقها بالقانون من الطبيب الذي تسبب لها في فقدان الرؤية بعينها اليسار نتيجة خطأ طبي: «روحت أعمل عملية انفصال شبكية عند دكتور، ودي كانت المرة التانية بس الأولى كنت عاملاها عند دكتور تاني من كذا سنة، مكنش فيه ألم في العين والعين كانت طبيعية، قالي ارتجاع في الشبكية ولازم نعمل عملية حالا، وعملت عنده».

الفنانة علا عبد الباقي تحكي تفاصيل فقدانها الرؤية

بعد إجراء العملية، كانت تشعر بألم ومر 4 أيام ثم جعلها الطبيب تجري عملية ثانية: «قعدت شهر، وبعدين دخلني أعمل عملية ثالثة سليكون، وفجأة جاني ألم وعيني فيها شكة ولونها اتغير مش قادرة اتحرك ومش شايفة»، بحسب قولها.

وذهبت علا لدكتور آخر وأخبرها أن ما تشعر به من شك في عينها هي غرز لم تفك، وبعد إزالتها للغرز الزائدة، ظل أيضا الألم مستمر: «فضلت أخد مسكنات وكلمت نقيب الممثلين أشرف زكي وحكيت له على الموضوع وخلاني أروح لدكتور آخر».

علا عبد الباقي تستغيث من حالتها وتطلب حقها

في رحلتها بين طبيب لآخر للبحث عن علاج، اكتشفت علا أنها تحتاج لتغيير قرنية كونها كانت تمتلئ بقرح من تلوث العين: «ومن الممكن تنفجر وتتصفى وقالي نطمن على الشبكية الأول عملت فحوصات، طلع في قطع بالعين لأن الدكتور اللي عملي 3 عمليات مكملوش خياطة، وفيه سليكون مسحبوش كله، وبوظ القرنية وحرقها من كتر العمليات».

وحررت علا عبد الباقي محضرا ضد الطبيب، حمل رقم 4829، نيابة الدقي، ومعها تقرير من مستشفى حكومي يثبت ما تقوله بحسب وصفها: «إن فيه بقايا سليكون وأن العين بترشح على المخ، والطب الشرعي كتب اللي موجود في العين وبعتها للجنة ثلاثية وهو بعلاقاته وصل للجنة وخلاهم حفظوا التقرير عندهم وكتبوا لا توجد أخطاء».

«أنا عايزة اتعرض عند كل أطباء العين، أنا عايزة حقي من الدكتور اللي ضيعني، وخلاني مش عارفة اشتغل في مهنتي أنا عينيا كانت زي زبيدة ثروت دلوقتي راحت»، بهذه الكلمات تستغيث علا التي لا تستطيع العمل حاليا كما أنها إذا أجرت أي عملية أخرى ربما تظل أكتر من عام في العلاج: «عندي أخ عنده إعاقة ذهنية ومش عارفة هخدمه إزاي، هو وابني إحنا عايشين وحدنا بعد ما بابا وماما ماتوا».