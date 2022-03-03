مفاجأة.. القمر الجديد يحمل تفاؤل وسعادة وبداية علاقات عاطفية ونصائح للفتيات

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يولد القمر الجديد أي هلال شعبان، اليوم 2 مارس، في تمام الساعة ٧:٣٦ مساء بتوقيت مصر، وذلك عند درجة 12 من برج الحوت، وهو ما سيكون له تأثيرا كبيرا على جميع المواليد، وذلك بحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

هلال شعبان يحمل سعادة ونجاح للجميع

وقالت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، في حديثها لـ«هن»، إن القمر الجديد له تأثير على جميع الأبراج، إذ أنه يولد عند درجة 12 من برج الحوت، ويقترن بالشمس والمشتري ويتناغم مع أورانوس.

وأضافت أن القمر الجديد ينشر طاقة من التفاؤل والسعادة وفرص للكثير من الناس لتحقيق إنجاز ونمو شخصي أو مالي: «هيكون في سعادة ونجاح»، وذلك منذ يوم الخميس 3 مارس حتى يوم الاثنين 7 مارس.

وسيكون الوقت بداية من 3 حتى 7 مارس الجاري، مناسبا لتنفيذ بعدد من الأمور، مثل بداية مشروعات وإصابة الأهداف، وبداية علاقات جديدة ستكون موفقة، وفقا لقول خبيرة الأبراج.

تأثير القمر الجديد على النساء

وذكرت «فؤاد» أن الساعات المقبلة من اليوم، أي بعد ولادة القمر ثم غدا 3 مارس، ستكون مناسبة جدا لإقامة حفلات الخطبة أو كتب كتاب أو حفل زفاف أو التقدم لطلب فتاة من أسرتها.

وكذلك، يوم الأحد 6 مارس ويوم الاثنين 7 مارس، هما يومان مناسبان جدا أيضا لخطوبة أو حفل زفاف أو مقابلة عريس أو التقدم رسميا لفتاة أو قراءة الفاتحة، ما يعني البدايات الرسمية، بحسب عبير فؤاد.

الأوقات المناسبة لقص الشعر

وأشارت خبيرة الأبراج إلى أن اليوم 2 مارس، وغدا 3 مارس ويوم الأحد 6 مارس والاثنين 7 مارس ستكون أيام مناسبة جدا لقص الشعر من أجل أن ينمو، وفقا لوصف عبير.