طريقة عمل مكرونة بشاميل باللحمة المفرومة.. وصفة شهية وبسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل مكرونة بشاميل باللحمة المفرومة، واحدة من الطرق والوصفات سهلة التحضير في المنزل، والتي تعتمد عليها الكثير من ربات البيوت، وذلك لسهولة توفير مكوناتها، فضلًا عن مذاقها الشهي، وهي ما نستعرض خطواتها خلال السطور التالية، حسب ما قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل مكرونة بشاميل باللحمة المفرومة

- المقادير:

مكرونة

لحمة مفرومة

بصل

صلصة طماطم

خضار مشكل

قرفة ناعمة

زنجبيل بودرة

ملح

فلفل أسود

سمنة

لتحضير البشاميل:

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 ملعقة كبيرة سمنة

2 كوب لبن

رشة جوزة الطيب

- طريقة تحضير مكرونة بشاميل باللحمة المفرومة

شوحي البصل المفروم واللحمة المفرومة فى السمنة على النار

أضيفي الملح والفلفل الأسود والقرفة والزنجبيل

أضيفي الخضار المشكل وقلبى

- خطوات إعداد البشاميل

قلبي الدقيق في الزبدة ثم أضيفي اللبن ورشة جوزة الطيب

اخلطي جزء من البشاميل مع خليط المكرونة

ادهني البايركس بالسمنة ثم ضعي المكرونة ثم خليط اللحمة المفرومة والخضار ثم خليط البشاميل مرة أخرى

أدخلي البايركس الفرن حتى تمام النضج وقدميه

مكرونة بشاميل بالسي فوود

- المقادير:

مكرونة

ميكس سي فوود يتكون من «جمبري مقشر، كاليماري قطع، سمك فيليه»

ثوم

بصل

دقيق

لبن

كريمة

مكعب مرقة

ملح

فلفل

زبدة

جبنة موتزاريلا

فلفل ألوان

فلفل حار

سالمون

- طريقة تحضير مكرونة بشاميل بالسي فوود

يُفرم البصل والثوم في الكبة

يشوح في مقلاة بها زيت ويضاف إليها مكعب مرقة ثم الفلفل الأخضر والفلفل الأخضر حار

يضاف الجمبري والكاليماري والسمك الفيليه المقطع والسالمون

يقلب جيدا حتى تمتزج المكونات ويضاف إليها الكريمة

تضاف المكرونه المسلوقة وتقلب مرة أخرى جيدا

- لعمل البشاميل:

توضع الزبدة ويضاف إليها الدقيق في حلّة وتقلب جيدا

يضاف اللبن بالتدريج ويقلب جيدا حتى يثقل القوام

في صينية التقديم وتوضع المكرونة ويضاف عليها صوص البشاميل

يرش على الوجه الجبن الموتزايلا

تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم

مكرونة بالبينك صوص

- المقادير:

مكرونة فرن

ثوم

بصل

أوراك دجاج

بيوريه طماطم

بهارات مشكلة

فلفل رومي

زيتون أسود

كريمة طهي

زعتر

كمون

جبنة مشكلة تضم «رومي، بارميزان، شيدر»

- طريقة تحضير مكرونة بالبينك صوص

يشوح البصل والثوم في الزبدة ثم يضاف شرائح أوراك الدجاج

يضاف الزعتر ثم يضاف الزيتون الأسود والكمون والملح والفلفل

يقلب الخليط جيداً ثم يضاف بيوريه الطماطم ويقلب ثم يضاف الفلفل الأخضر

تترك قليلاً حتى تمتزج مع المكونات ثم تضاف الكريمة اللباني

تضاف المكرونة وتقلب جيداً مع كل الخليط

توضع في بايركس مبطن بدقيق سيمولينا، ثم يرش ميكس الجبن على الوجه

تدخل الفرن حتى تذوب الجبن وتقدم ساخنة

مكرونة بالكبدة بالبشاميل

- المقادير:

نصف كيلو مكرونة

ربع كيلو كبدة قطع

ثوم

ملح

فلفل

جبن موتزاريلا

- للوجه:

البشاميل

2 معلقة دقيق

2 معلقة زبدة

لبن

ملح

فلفل

- طريقة تحضير مكرونة بالكبدة بالبشاميل

تسلق المكرونة وتشوح الكبدة مع الثوم حتى السواء ويتم تتبيلها

يتم عمل البشاميل يحمر الدقيق فى الزبدة، وبعد ذلك يضاف اللبن، ويتبل حتى السواء

توضع المكرونة المسلوقة فى بيركس، وثم يوضع جزء من البشامل والكبدة ثم البشاميل من على الوجه جبن موتزاريلا، وتدخل الفرن لمدة 15 دقيقة وتقدم

مكرونة بالبشاميل والجبنة

- المقادير:

مكرونة

3 كوب لبن

3 ملعقة كبيرة دقيق

3 ملعقة كبيرة زبدة

جبنة رومي

جبنة موتزاريلا

ملح

فلفل أسود

- طريقة تحضير مكرونة بالبشاميل والجبنة

قلبي الدقيق فى الزبدة على النار وعندما يحمر ضيفي اللبن البارد وقلبي، ثم ضيفي الفلفل الأسود ورشة الملح

ادهني طاجن بالزيت وضعي المكرونة المسلوقة فى الطاجن

ضيفي الجبنة الرومي والموتزاريلا للبشاميل وضعى الخليط على الوجه

قومي بإضافة الجبنة الموتزاريلا على وجه الطاجن، ثم أدخلي المكرونة الفرن حتى يحمر لون الوجه وقدميها