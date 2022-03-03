محجبة تنافس على لقب ملكة جمال الكون.. من هي دينا أيمن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أعلنت دينا أيمن عبر حسابها الشخصي بـ "إنستجرام"، ترشحها للمنافسة على لقب ملكة جمال نيو جيرسي الولايات المتحدة الأمريكية، وملكة جمال الكون.

ونشرت دينا مجموعة صور لها عبرت بها عن سعادتها بهذال الترشح قائلة: يسعدنى للغاية أن أشارككم فرحتى وسعادتى للترشح لجائزة "Miss NJ USA" ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية والتي تؤهلنى لجائزة ملكة جمال الكون.

وفي هذا الصدد نستعرض لكم في التقرير التالي أبرز المعلومات عن دينا أيمن:

- ابنة محافظة الإسكندرية، وتعيش في الولايات المتحدة الأمريكية.

- حصلت على بكالوريوس وماجستير الهندسة فى عام واحد من جامعة نيوجيرسى الأمريكية.

- تشغل وظيفة مديرة برمجيات شركة ميكروسوفت العالمية.

- تتنافس حاليا على لقب ملكة جمال نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية وملكة جمال الكون.

- تم تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة السلام شرم الشيخ.

- أصغر بروفيسيرة بجامعة نيوجيرسى بمجال الحاسب الآلى والتكنولوجيا.

اختارتها مجلة فوربس الأمريكية من ضمن أكثر الشخصيات المؤثرة تحت سن 30 عامًا بأمريكا الشمالية للعام 2022، وذلك لتميزها فى مجال الإدارة والتكنولوجيا.

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