عرضان جديدان وأسرع من أوميكرون.. آخر الاكتشافات عن المتحور الخفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فيصل يوسف

شهد فيروس كورونا على مدار عامين منذ بداية الجائحة، تطورات هائلة، أولها "ألفا" ثم "بيتا" والآن ما بات معروفاً بـ"متحور دلتا الفتاك"، والآن بعد ظهور أحدث متحور وهو "أوميكرون" يبدو أنه لا نهاية لهذا الوباء خاصة في ظل استمرار هذه المتحورات في الانشطار والتشعب إلى متحورات أخرى فرعية.

لا يزال الصداع والتهاب الحلق والعطس وسيلان الأنف وآلام الجسم من العلامات الأكثر شيوعاً بين المصابين، ولكن وفقاً لأحدث تقرير أشارت إليه صحيفة Time Of India نقلاً عن المكتبة الوطنية الأمريكية للطب كشفت فيه عن وجود عرضين إضافيين للمتحور الخفي BA.2 وهما الدوخة والإرهاق فضلاً عن انتشاره بسرعة أكبر من أوميكرون بنحو 30%.

وأفادت التقارير الأولية أن المتحور الجديد من الصعب تتبعه مقارنة بسلالة أوميكرون الأصلية التي انحدر منها، فوفقاً للخبراء فإن المتحور الخفي يفتقر لوجود طفرة به والتي تعد عنصراً رئيساً في اكتشاف كوفيد19، فبحسب وكالة الخدمات الصحية البريطانية فإن أوميكرون الخفي يحتوي على حذف جيني في الجين الشائك "S" الذي يساعد مقدمي الرعاية الصحية على اكتشافه بسهولة من خلال اختبار RT PCR ومع ذلك لا يوجد به تسرب للجين S ، مما يجعل من الصعب تتبعه.

تشير الدراسات الأولية إلى أن المتحور الخفي قد يكون أكثر عدوى من أوميكرون الأصلي لأنه يراوغ المناعة التي يكتسبها الجسم جراء تلقي اللقاح فضلاً عن المناعة الناجمة عن الإصابة السابقة بكوفيد19، كما لفتت إلى أن حالات الإصابة للمرة الأولى بالمتحور والإصابات المتكررة شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة.

وتوصلت دراسة دنماركية شاركت فيها 8 آلاف و500 أسرة تتألف من 18 ألف فرد، إلى أن انتقال المتحور الخفي بين الأشخاص كان كبيراً للغاية كما وجدت أن قدرته على مراوغة المناعة المكتسبة من اللقاح كانت أعلى من غيره.



لمتابعة كل ما يخص النصائح الطبية ومعرفة كيف تحافظ على صحتك الجسدية والنفسية.. اضغط هنا