لو عندك صداع.. احذر قد يكون أكثر خطورة مما تظن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الصداع مرض شائع يعاني منه كثير من الأشخاص من وقت لآخر، وعادة ما يلجأون إلى مسكنات الألم لتخفيفه، لكن هناك بعض العلامات التي تدل على أن الصداع الذي تعاني منه يمكن أن يكون أكثر خطورة مما تظن، وفقا لما ورد في موقع "healthdigest".

بعض أنواع الصداع لها علامات واضحة على وجود خطأ ما، لذا يجب استشارة الطبيب المختص على الفور إذا شعرت أن الصداع غير طبيعي ، أو أكثر حدة من المعتاد، أو يأتي مصحوبًا بأعراض أخرى مثل الحمى أو الارتباك.

إذا تفاقم أعراضه بمرور الوقت أو بدأ في التطور لأول مرة بعد سن الخمسين ، فيجب أن تقلق أيضًا.

- كيفية علاج الصداع؟

إذا كنت تعاني من صداع عادي لا يتطلب رعاية طبية خاصة ، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لمساعدة نفسك على الشعور بالتحسن بسرعة، في حين أن تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية يمكنه بالتأكيد التحكم في الأعراض ، فمن الأفضل تجنب الأدوية عندما يكون ذلك ممكنًا.

قال لورانس نيومان ، طبيب أعصاب ومدير قسم الصداع في جامعة نيويورك: "يمكن أن يتسبب ذلك في حالة تسمى الصداع الناتج عن الإفراط في استخدام الأدوية".

لذلك، بدلًا من الاستهلاك المفرط للأدوية تناول كوبًا من الشاي أو القهوة، يمكن أن يساعد الكافيين في تخفيف الألم الناجم عن الصداع ، وهذا هو سبب وجوده في بعض أدوية الصداع.

يمكنك أيضًا تجربة وضع كيس ثلج أو كمادة حرارية على رأسك ، ما يخفف من الأعراض.

يساعدك تجنب مسببات الصداع ، مثل الجفاف أو التوتر ، على الشعور بالتحسن.



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