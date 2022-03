على رأسها زيت الزيتون.. أفضل نظام غذائي لتعزيز صحة الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فيصل يوسف

يشكل الكبد مركز قوة حقيقي في الجهاز الهضمي فهو المسؤول عن الأدوار الرئيسة في الجسم مثل عمليات الامتصاص والهضم والتمثيل الغذائي والتخلص السموم في الجسم، لذا فمن الضروري أن يكون الكبد في أفضل حالاته ليجعلك في صحة جيدة.

إن إحدى أكثر المشكلات الصحية شيوعا فيما يتعلق بالكبد، حسبما يشير موقع Eat This Not That هي مرض الكبد الدهني غير الكحولي ومن أسبابه: مرض السكري غير المنضبط من النوع الثاني أو اضطراب شحميات الدم (وجود كميات غير طبيعية من الكوليسترول أو الدهنيات في الدم) أو متلازمة التمثيل الغذائي أو السمنة.

وينصح الموقع في تقريره الخاص بأن ضبط عاداتك الغذائية بشكل سليم قد يساعدك على الوقاية من مرض الكبد الدهني غير الكحولي أو حتى إرجاء ظهوره، فضلا عن المشكلات الأخرى التي تصيب الكبد، ومن أحد سبل الوقاية من ذلك ينطوى على اكتساب القدر المناسب من الدهون الصحية في نظامك الغذائي.

تنقسم الدهون الغذائية إلى فئتين: مشبعة وغير مشبعة، وبالنسبة للدهون غير المشبعة فإنها تشمل: دهون متعددة غير مشبعة مثل أحماض أوميجا٣ الدهنية، ودهون أحادية غير مشبعة والتي تعمل على امتصاص ونقل الفيتامينات إضافة إلى تقليل الالتهابات والحد من خطر الإصابة بأمراض القلب وتنظيم تخثر الدم والمساعدة على تنظيم الهرمونات.

ينبغي علينا الحصول على ما قدره ٢٥ إلى ٥٨ جراما يوميا من الدهون غير المشبعة، وما لا يزيد عن ٢٠ جراما يوميا من الدهون المشبعة. وإليك بعض الأطعمة التي تساعدك على اكتساب القدر المثالي من الدهون لتعزيز صحة الكبد:

١- زيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون عنصرا أساسيا في مطبخ كل أسرة حيث يستخدم في الطهي وعمل الصلصة التي تعتمد بشكل رئيس على الزيت، وضع في اعتبارك أن ملعقة كبيرة من زيت الزيتون تحتوي على ١٤ جرام من الدهون الكلية (من بينها حوالي ١١ جرام من الدهون الأحادية غير المشبعة) لذلك ينصح باستخدامه على نحو معتدل.

٢- المكسرات

سواء أكان الطعام المفضل لديك هو اللوز أو الكاجو أو البندق أو الجوز أو الفستق، فإن المكسرات مصدر غني بالدهون غير المشبعة وقد توفر الحماية من أمراض الكبد، ففي عام ٢٠١٤ توصلت دراسة في كوريا نشرت في مجلة "أمراض الجهاز الهضمي والكبد" إلى أن قلة تناول المكسرات كانت مرتبطة بارتفاع خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.

٣- السمك

تحتوي الأسماك الزيتية على نسبة كبيرة من أحماض أوميجا ٣ الدهنية مثل سمك السلمون والأنشوجة والتونة والرنجة، فإذا كنت ممن لا يتناولون الأسماك فيفضل أن تحصل على الأوميجا٣ من مكملات الطحالب.

٤- الكتان

يتوفر الكتان أو بذور الكتان على هيئته الكاملة أو مطحونا أو على شكل زيت، فعند شرائك بذور الكتان الكاملة تأكد من طحنها قبل تناولها لأنه بعدم فعل ذلك فلن تستفيد بمعظم فوائدها، ويمكنك أيضا إضافتها للعجين أو رشها على الزبادي.

٥- الأفوكادو

هذا النوع من الفواكه من أشهر الثمرات التي تزين أطباق الفواكه فهو يعتبر مصدر غني جدا بالدهون الصحية إذ أن ثمرة واحدة منها تحتوي على قرابة ٢٤٠ سعر ة حرارية لذلك تأكد من شطرها إلى نصفين وتقاسمها مع أحد أصدقائك لتستطيع الحفاظ على وزنك مضبوطا.



