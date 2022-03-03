تجنبها.. هذه الأطعمة ترفع نسبة الالتهابات في جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعتبر الالتهاب مجموعة متنوعة من المشاكل من الانتفاخ إلى آلام المفاصل إلى الحالات الصحية الأكثر خطورة، مثل السرطان وأمراض القلب وألزهايمر إذا استمرت على المدى الطويل، وإذا وجدت نفسك تحارب الالتهاب باستمرار، فقد تكون الأطعمة التي تتناولها هي السبب.

وحسب ما نشره موقع "foodnetwork"، يمكن أن تسبب أنواع معينة من الطعام إلى زيادة نسبة الالتهابات في جسمك.

- السكر:

يمكن أن يكون السكر ضارًا أيضًا لأنه يوفر كميات زائدة من الفركتوز، ولاحظ الباحثون أنه يسبب التهابًا داخل الخلايا البطانية التي تبطن الأوعية الدموية ، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب.

تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف الحلوى والشوكولاتة والمشروبات الغازية والكعك والبسكويت والمعجنات وبعض الحبوب.

- الخبز الأبيض:

الإفراط في تناول الخبز الأبيض يمكن أن يضيف كثير من السعرات الحرارية الفارغة إلى نظامك الغذائي، وتؤدي كثرة السعرات الحرارية بمرور الوقت إلى زيادة الوزن ومجموعة متنوعة من الأمراض المزمنة مثل السمنة وأمراض القلب ، والتي تسبب تفاقم الالتهابات.

- البطاطس المقلية:

يمكن أن يؤدي تناول البطاطس المقلية والأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة إلى حدوث التهاب في الأنسجة الدهنية ، وهو مؤشر على الإصابة بأمراض القلب ، ويمكن أن يسبب أيضًا تفاقم الالتهاب المرتبط بالتهاب المفاصل.

- الهوت دوج:

من اللحوم المصنعة المليئة بالدهون المشبعة، التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة الالتهابات في الجسم.

- الأيس كريم:

الإفراط في تناوله يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية على الجسم، نظرا لأنه كامل الدسم مليء بالدهون المشبعة التي تسد الشرايين ، والتي ترتبط بحدوث الالتهاب.

- الكحول:

أثبتت الدراسات أن استهلاك الكحول بصورة مفرطة يزيد من الالتهابات، لذا من الضروري الحد من تناوله.



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