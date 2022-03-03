صفحة مهرجان الجونة تختار أبرز 5 إطلالات.. من الأجمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

شاركت الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة لعام 2021 عدة صور لأبرز اللقطات على مدار فعاليات أيام المهرجان.

وفي التقرير التالي، نستعرض لكم أبرز هذه اللقطات، على النحو التالي:

- يسرا:

تألقت الفنانة يسرا بإطلالة أنثوية ناعمة في ثاني أيام المهرجان مرتدية فستان طويل باللون الأحمر بقصة الكم الواحد، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين، وارتدت مجوهرات مكونة من أقراط طويلة وكلاتش.

- درة:

أطلت الفنانة درة بإطلالة جذابة وأنيقة في ثاني أيام المهرجان مرتدية فستان منفوش طويل باللون السيلفر بقصة الكب، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين، وارتدت مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وأسورة.

- تارا عماد:

وظهرت الفنانة تارا عماد على السجادة الحمراء في اليوم السادس من مهرجان الجونة، إذ ارتدت فستان طويل باللون الأسود ومكشوف عند منطقة الصدر، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر الضفيرة.

- شيرين رضا:

بينما أطلت الفنانة شيرين رضا في اليوم الخامس بإطلالة أنثوية وناعمة برزت جمالها وأناقتها، مرتدية فستان قصير جريء أسود، بقصة الشراشيب من عند الصدر وفتحة كبيرة، وفتحة ظهر، ونسقت معه صندل باللون الأسود، واعتمدت مكياجاً قوي وروج باللون الأحمر الصارخ، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها الويفي منسدل على جانبي كتفيها.

- بسنت شوقي:

وارتدت الفنانة بسنت شوقي فستان سك أسود مزين بخطوط فضي لامعة وبقصة ميرميد، وفتحة صدر على شكل حرف V، بأكمام ووفتحة ساق طويلة، وانتعلت صندلا باللون الفضي اللامع، كما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل.

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