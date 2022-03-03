خبز القمح وخبز الشعير.. ما الفرق بينهما؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

قال الدكتور هاني الناظر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، إن الفراعنة كانوا يستخدمون الشعير في إنتاج الخبز، وهذه التجربة ناجحة وقابلة للتطبيق، وخسارة إن لم يتم الاستفادة منها. ومواصفات الخبز المنتج من الشعير مع القمح بنفس المعايير الصحية وطعمه مستساغ وهذه التجربة من شأنها أن توفر 25% من القمح وكذلك من فاتورة الاستيراد.

وفي هذا الصدد نستعرض لكم الفرق بين خبز القمح وخبز الشعير، وفق ما أوضحت الدكتورة شيماء فكري أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، لـ "الخليج 365".

فوائد خبز القمح:

- خبز القمح عبارة عن حبوب كاملة بأجزائها الثلاثة (سويداء الداخلي، بذور، نخالة).

- يحتوي على الألياف الغذائية.

- يساهم في تنظيم حركة الجهاز الهضمي.

- علاج مشكلات عسر الهضم.

- يساهم في الشعور بالشبع.

- يحتوي على العديد من الفيتامينات (B1,B2,B6,E,Zn)، وبالتالي فهو يساعد على زيادة مناعة الجسم.

- يقلل من خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية وأمراض القلب.

- يحافظ على مستوى السكر في الدم.

- مصدر جيد للطاقة، لاحتوائه على نسبة عالية من النشويات.

- مضاد للأكسدة.

فوائد خبز الشعير:

- الشعير يتكون فقط من نواة الحبة الكاملة.

- يحتوي على الألياف الغذائية.

- يساعد في تسهيل وتنظيم حركة الجهاز الهضمي.

- يساعد في الاحساس بالشبع، نظرا لاحتوائه على الألياف الغذائية.

- يحتوي على نسبة منخفضة من المؤشر الجلايسيمي، وبالتالي يساعد على ضبط مستويات ضغط الدم في الجسم.

- غني بالسيلينيوم الذي يساعد على تعزيز مناعة الجسم.

- يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار، لذلك فهو يحافظ على صحة القلب.

- يحتوي على عناصر غذائية مفيدة مثل الكالسيوم والفوسفور، ما يساعد في الحفاظ على صحة العظام.

أضرار الإفراط في تناول خبز القمح والشعير:

- زيادة الوزن.

- يحتويان على نسبة عالية من الكربوهيدرات، وبالتالي فإن الإفراط في تناولهما يزيد من مستوى السكر في الدم.

- اضطرابات الجهاز الهضمي.

- يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلوتين الحذر من الإفراط في تناولهما.

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