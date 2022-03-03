الامارات | موقف بطولي لاب ألقى بنفسه أمام ثور هائج لإنقاذ ابنه... «فيديو»

شكرا لقرائتكم خبر عن موقف بطولي لاب ألقى بنفسه أمام ثور هائج لإنقاذ ابنه... «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداولت وسائل إعلام دولية موقفا بطوليا شجاعا لاب ألقى بنفسه أمام ثور هائج لحماية ابنه،خلال بطولة لمصارعة الثيران.

ونقلت( sputnikn ) عن قناة «Inside Edition» على يوتيوب، إن الأب ألقى بجسده فوق نجله الملقى على الأرض أمام الثور قبل لحظات من وصول الثور الهائج لهما ونطح الأب الذي تلقى الصدمة بجسده بدلا من نجله.

وأوضحت القناة أن مصارع الثيران كودي هوكس البالغ من العمر 18 عاما كان قد سقط بالقرب من بوابة حلبة الثيران، وأسفرت جهود والده عن نجدته من موت محقق.

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