هيفاء وهبي تخطف الأنظار وهند صبري أنيقة.. شاهد إطلالات النجمات في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

بسمة:

أطلت الفنانة بسمة بفستان بصيحة الكم الواحد باللون الأحمر، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

وتألقت الفنانة رانيا يوسف بفستان كت باللون الأحمر ، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وإسورة وأقراط، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

هيفاء وهبي:

كما ظهرت الفنانة هيفاء وهبي مرتدية بالطو بنقشة التايجر بصيحة الفرو، ونسقت أسفله توب متعدد الألوان، وشراب فوال أسود، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدل على كتفيها.

سارة سلامة:

ارتدت الفنانة سارة سلامة بلوفر باللونين الأبيض والأسود مع جيب باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

هند صبري:

وطلت الفنانة هند صبري ببدلة باللون البيج مزودة بإكستنشن، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

لمتابعة إطلالات النجمات وأحدث صيحات الموضة والأزياء.. اضغط هنا