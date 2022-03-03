تحذير لـ4 فئات: لا تخرجوا من المنزل أثناء العاصفة الترابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تتعرض عديد من المحافظات اليوم لموجة من الطقس السيء وهبوب الرياح الشديدة والتى تسببت في تكوين سحب كثيفة من الأتربة وحجبت أشعة الشمس وتسببت في انخفاض الرؤية بنسبة كبيرة.

وفي هذا الإطار، نقدم لكم نصائح عدة للمواطنين لحمايتهم من الطقس المحمل بالأتربة، إذ نصح الدكتور رفيق عدلي استشاري أمراض الصدر والباطنة، وزميل الكلية الأمريكية للصدر، المواطنين بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، خاصة:

- المصابين بضعف المناعة.

- مرضى حساسية الأنف أو العين أو الصدر.

- مرضى الجيوب الأنفية ومرضى الربو،

- الأمهات بأطفالهن، خاصة حديثي الولادة، حتى إذا كانوا لا يعانون من أمراض الجهاز التنفسي.

وأشار إلى أنه في حالة اضطررت إلى الخروج من منزلك في ظل العاصفة الترابية، ينصح بالكمامة التي تقي من الأتربة، وشرب الكثير من السوائل، خاصة الماء، وقفل شبابيك السيارة إذ كنت تمتكها، وتشغيل التكييف.

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