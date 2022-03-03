للرجل والمرأة.. 5 أعشاب وتوابل لزيادة الخصوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

هل تنتظرين بفارغ الصبر أن يظهر اختبار الحمل سطرين، أي حامل؟ إذا كنت تبحث عن طريقة لتعزيز وحماية صحة الخصوبة، فإليك قائمة بالأعشاب والتوابل لمساعدتك في ذلك، وفقا لـ"htv".

الزنجبيل

الزنجبيل ضروري لجعل الأطعمة لذيذة وذو نكهة مميزة، لكن بصرف النظر عن ذلك، فهو يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ، التي تحمي المبايض من الأكسدة والضغط.

يزيد الزنجبيل أيضًا من تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية للذكور والإناث، ما يوفر العناصر الغذائية المهمة ويزيل السموم.

كوهوش السوداء

استُخدم الكوهوش الأسود لعدة قرون لتخفيف الألم وعلاج الجروح. كما أنه يتناسب طرديا مع عملية الخصوبة.

ليس ذلك فحسب، يساعد الكوهوش الأسود على تنظيم الدورة الشهرية عن طريق تقليل آلام الدورة الشهرية والصداع النصفي السابق للحيض وأيضًا علاج تكيسات المبيض وانتباذ بطانة الرحم.

القرفة

القرفة هي نوع من التوابل البسيطة للغاية ولكن يمكنها أن تصنع المعجزات لتحسين الخصوبة لدى كل من الرجال والنساء.

يمكن للقرفة أن تدفئ الجسم كله مما قد يكون له تأثير إيجابي على جودة الحيوانات المنوية.

ويمكنها أيضًا موازنة مستوى السكر في الدم والأنسولين الذي يساعد أيضًا في متلازمة تكيس المبايض لدى النساء.

أعشاب صينية

وفقًا لبعض الخبراء الطبيين ، يُقال إن الأعشاب الصينية تعمل على تحسين الخصوبة خاصة عند تناولها مع أدوية أخرى للخصوبة. ومع ذلك ، فإن تأثير الأعشاب الصينية نفسها على الخصوبة لم يثبت بعد.

أشواغاندا

أشواغاندا هي أفضل عشب لعلاج مشاكل الخصوبة عند الرجال. يُعتقد أنه يحسن جودة الحيوانات المنوية وعدد الحيوانات المنوية.

كما أنه يساعد في علاج الاضطرابات الجنسية الذكرية مثل الرغبة الجنسية والعجز الجنسي والعقم غير المبرر.



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