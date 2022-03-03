"لو أنت في الشارع".. 7 نصائح لحمايتك من العاصفة الترابية

محمد اسماعيل - القاهرة - تتعرض عديد من المحافظات اليوم لموجة من الطقس السيء وهبوب الرياح الشديدة والتى تسببت في تكوين سحب كثيفة من الأتربة وحجبت أشعة الشمس وتسببت في انخفاض الرؤية بنسبة كبيرة.

في إطار ذلك إليك بعض النصائح التي يجب عليك اتباعها وقت تواجدك في الشارع، وأثناء حدوث العاصفة، بحسب ما ذكره موقع "wiki how" الأمريكي.

في إطار ذلك إليك بعض النصائح التي يجب عليك اتباعها وقت تواجدك في الشارع، وأثناء حدوث العاصفة، بحسب ما ذكره موقع "wiki how" الأمريكي.

1- عند حدوث العاصفة، عليك الدخول إلى مبنى، وغلق الأبواب للتأكد من عدم دخول الأتربة إلى الداخل.

2-إذا كنت داخل سيارتك، فعليك غلق نوافذ السيارة جيدًا، وعدم الخروج منها حتى انتهاء العاصفة.

3-الحرص على وضع كمامة على الفم، والأنف، وفي حالة عدم توفرها، يمكنك استخدام ملابسك أو المناديل الورقية.

4-ارتداء النظارة الشمسية، لحماية عينيك من الأتربة.

5-اغسل وجهك بالماء، لحماية بشرتك من الأتربة.

6-تناول كثير من المياه، فذلك يمكن أن يساعدك على التنفس بشكل جيد.

7-استخدم قطعة من القطن لغلق أذنيك، حتى لا تدخل الأتربة بداخلها.



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