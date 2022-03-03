هذا ما يجب أن تأكله وما عليك تجنبه قبل النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قبل النوم يجب أن تكون حذرا فيما تأكله وما لا تأكله، حتى تهنأ بنوم هادئ بدون أي مشاكل صحية أو نفسية.

وكشفت أخصائية التغذية روزي ميلن، ما يجب تناوله وعدم تناوله للمساعدة في النوم، قائلة: "إذا شربت فنجانًا من القهوة بعد العشاء في الساعة 9 مساء، فبعد أربع ساعات سيظل نصف الكافيين في مجرى الدم مما يبقيك مستيقظا. تأكد من أن فنجان القهوة الأخير لا يتجاوز الساعة الثانية بعد الظهر"، وفق ما نقل "روسيا اليوم".

وأضافت روزي: "احترس من قطع البسكويت قبل النوم - خاصة التي تحتوي على الشوكولاتة، حيث تحتوي على مادة الكافيين التي تؤثر على النوم. والكافيين يؤخر إفراز الميلاتونين وهو الهرمون الذي يخبر الجسم بالنوم".

ونصحت الخبيرة بأن هناك بعض الأطعمة التي قد تساعد الشخص على النوم.

وقالت: "أفضل الأطعمة التي يجب مراعاتها قبل الذهاب إلى الفراش - خاصة إذا كنت جائعا هي اللوز والكرز وشاي البابونج. فالكرز يحتوي على الميلاتونين واللوز يحتوي على كميات جيدة من المغنيسيوم الذي يساعد العضلات على الاسترخاء وشاي البابونج مهدئ جدا للجسم".

كما يمكن أن يساعد على النوم أيضا فصل الكهرباء قبل النوم بساعات قليلة وممارسة الرياضة في النهار.