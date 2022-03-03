أبرز صيحات الموضة في ربيع 2022.. لإطلالات راقية وأنيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت مجلة “Elle” أن السروال الجينز يزهو باللون الوردي في ربيع وصيف 2022 ليمنح المرأة إطلالة رقيقة تشيع أجواء البهجة والتفاؤل والإقبال على الحياة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن السروال الجينز يتألق هذا الموسم بدرجات الوردي الفاتحة ذات الطابع الهاديء والرقيق ودرجات الوردي القوية ذات الطابع الصارخ والجريء.

وأضافت “Elle” أن الجينز الوردي يأتي هذا الموسم بقصة واسعة ليمنح المرأة مظهرا عصريا وإحساسا بالراحة، مشيرة إلى أن تنسيق الجينز الوردي مع جاكت جينز بنفس درجة اللون يعد رائجا بقوة هذا الموسم، مع مراعاة أن يمتاز الجاكت هو الآخر بقصة واسعة لتأكيد الطابع العصري المتحرر.

ولإطلالة أكثر جرأة وجاذبية يمكن تنسيق السروال الجينز الوردي بنمط "كتل الألوان" “Color Blocking”؛ حيث يمكن تنسيق السروال مع قطع فوقية تتألق بألوان زاهية مثل الأحمر والأصفر والأخضر.

الفستان البليزر نجم موضة الربيع

وذكرت المجلة أن الفستان البليزر “Blazer Dress” يمثل نجم موضة الربيع/الصيف في 2022 ليمنح المرأة إطلالة أنيقة تنطق بالأنوثة والإثارة.

و الفستان البليزر هو فستان يمتاز بقصة البليزر، والتي تتمثل مفرداتها في صف الأزرار وطية الصدر، مشيرة إلى أن الفستان البليزر يبوح هذا الموسم بأنوثة المرأة من خلال القصة القصيرة، التي تكون فوق الركبة، وكذلك فتحة الصدر العميقة.

وأضافت “Elle” أن الفستان البليزر يمتاز هذا العام بتنوع الخامات؛ حيث إنه يأتي مصنوعا من الحرير أو الساتان أو الجلد، مشيرة إلى أنه يخطف الأنظار إليه من خلال بعض التفاصيل الصغيرة مثل الأكمام البالونية والأكتاف العريضة والقصة الأكبر من المقاس "Oversized" وتطريزات الترتر.

وبالنسبة للحذاء المناسب، أوضحت “Elle” أنه يمكن تنسيق الفستان البليزر مع بوت ذي طابع عسكري للحصول على إطلالة كاجوال جريئة، في حين يمكن تنسيق الفستان مع صندل ذي أربطة للحصول على إطلالة أنيقة وفخمة.

كتل الألوان أحدث صيحات الموضة

وتمثل كتل الألوان “Color Blocking” أحدث صيحات الموضة في ربيع وصيف 2022 لتمنح المرأة إطلالة جريئة تشيع أجواء البهجة والتفاؤل والإقبال على الحياة.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية مادلين دانجمان أن اتجاه كتل الألوان يقوم على تنسيق عدة ألوان زاهية مع بعضها البعض مثل البرتقالي مع الوردي الفاتح أو الصارخ أو الأخضر الفاتح مع الأصفر الليموني.

وأضافت دانجمان أن مَن ترغب في إطلالة أكثر هدوءا يمكنها اللجوء إلى إطلالة المونوكروم، والتي تقوم على تنسيق درجتين من نفس اللون كدرجتين من اللون الوردي.

وبشكل عام، ينبغي مع إطلالة كتل الألوان التخلي عن التفاصيل اللافتة للأنظار مثل الكرانيش والكشكشة.