النقوش الفنية تزين الموضة النسائية هذا الربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قال خبير الموضة الألماني أندرياس روزه إن النقوش الفنية تزين الموضة النسائية في ربيع/صيف 2022 لتمنح المرأة إطلالة جذابة تساير روح العصر.

وأوضح روزه أن النقوش الفنية تتألق بألوان زاهية وصارخة وتزدان برسومات هندسية كالخطوط اللولبية وأشكال الزهور والثعابين، والتي تستلهم روح أواخر الستينيات ومطلع السبعينيات الجذابة من القرن الماضي.

وأضاف روزه أن النقوش الفنية تشيع أجواء البهجة والمرح والتفاؤل والإقبال على الحياة، كما أنها تمتاز بطابع لافت للأنظار يحاكي نمط الهيبيز الجريء.

لذا ينبغي تنسيق القطع المزدانة بالنقوش الفنية مع قطع تتسم بالبساطة والهدوء كقطع أحادية اللون وبدون نقوش، وذلك لإتاحة الفرصة لها لتكون في بؤرة الأضواء من ناحية ولتجنب المبالغة والتكلف من ناحية أخرى.