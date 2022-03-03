الامارات | دول تتنافس على شراء حقوق بث مسلسل كوميدي من بطولة رئيس أوكرانيا !

شكرا لقرائتكم خبر عن دول تتنافس على شراء حقوق بث مسلسل كوميدي من بطولة رئيس أوكرانيا ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتنافس شركات في دول عدة على الحصول على حق بث مسلسل "خادم الشعب"، وهو مسلسل كوميدي من بطولة الرئيس الأوكراني، قبل أن يصبح رئيسا، يقوم فيه بدور الرئيس الأوكراني !

وبالعودة إلى عام 2015، قام الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي بدور فاسيلي بتروفيتش غولوبورودكو، المعلم بمدرسة ثانوية انتقل إلى الرئاسة بعد أن نشر أحد طلابه مقطعا مسجلا مصورا له وهو يدين الفساد الرسمي في أوكرانيا.

يبدأ غولوبورودكو في إدارة شؤون البلاد، متجنبا مزايا كونه قائدا من خلال الحفاظ على حياته العادية.

وحقق المسلسل نجاحا كبيرا في أوكرانيا، حيث استمر لمدة ثلاثة مواسم، وبلغ الاهتمام ذروته منذ تعرض البلاد لهجوم من روسيا.

وأعلنت القناة الرابعة الإنجليزية أن لديها حقوق بث المسلسل في المملكة المتحدة، وتخطط لبث حلقة يوم الأحد.

وأفادت شركة إيكو رايتس، صاحبة حقوق البث، عن صفقات مع قنوات تلفزيونية في الشرق الأوسط واليونان ورومانيا، إضافة إلى محطات إذاعية في بلغاريا ومولدوفا وإستونيا وفرنسا وفنلندا وجورجيا.

وتبرعت إيكو رايتس بمبلغ 50000 يورو للصليب الأحمر الأوكراني، كما أزالت الشركة أي عروض تلفزيونية روسية أو روسية الإنتاج من برامجها.

وحسب "سكاي نيوز عربية" فاز المسلسل بجائزة أفضل مسلسل روائي طويل في حفل توزيع جوائز تيلي ترايمف في أوكرانيا، وأيضا بجائزة غولد ريمي للكوميديا ​​التليفزيونية عام 2016 في مهرجان وورلد فيست في هيوستن.

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