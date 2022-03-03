هذه الرياضات مفيدة لكبار السن

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أكدت الجمعية الألمانية لمساعدة كبار السن على أهمية المواظبة على ممارسة الرياضة في الكِبر للحفاظ على اللياقة البدنية والذهنية وتحسين الصحة النفسية.

وأوضحت الجمعية أن السباحة تعد رياضة تحمل مناسبة لكبار السن بسبب انخفاض خطر الإصابة أثناء ممارستها، كما أنها تعمل على تقوية جهاز القلب والأوعية الدموية وتدرب العضلات دون إجهاد المفاصل. لذلك، تعتبر السباحة أيضا مناسبة جدا للأشخاص، الذين يعانون من زيادة الوزن.

وتعد التمارين الرياضية المائية مناسبة أيضا للحفاظ على اللياقة البدنية في مرحلة الشيخوخة؛ حيث إنها تعمل على تقوية العضلات وزيادة قوة التحمل. وبسبب الطفو تحت الماء يتم إراحة المفاصل والأربطة والأوتار وحمايتها. بالإضافة إلى ذلك، تؤدي مقاومة الماء تلقائيا إلى استهلاك سعرات حرارية أعلى مقارنة بالعديد من وحدات التدريب الأخرى.

ويعد ركوب الدراجات أيضا رياضة تحمل مناسبة لكبار السن؛ حيث تعمل هذه الرياضة على تنشيط القلب والدورة الدموية وكذلك التمثيل الغذائي، كما أنها تحمي من تدهور الغضاريف في المفاصل.

ويعد التدريب على الأجهزة الرياضية مفيدا للغاية مع التقجم في العمر؛ حيث إنه يعمل على بناء العضلات وزيادة القوة والتنسيق وحركية المفاصل.

ويندرج الجولف ضمن الرياضات المناسبة جدا لكبار السن؛ نظرا لانخفاض خطر الإصابة أثناء الممارسة، كما أنه مناسب للأشخاص، الذين يعانون من مشاكل القلب والدورة الدموية، ولكن بعد الاسشارة الطبية. ويعمل الجولف على بناء العضلات وتقوية جهاز المناعة وتحسين الحالة النفسية.

ويعد الرقص من الرياضات المفيدة للغاية لكبار السن؛ حيث إنه يساعد في الحفاظ على اللياقة البدنية من خلال تدريب العضلات والمهارات الحركية من ناحية، كما أنه يعمل على تعزيز النشاط الذهني من ناحية أخرى.

وبشكل عام، ينبغي على كبار السن استشارة الطبيب الخاص بهم للحصول على الضوء الأخضر منه لممارسة الرياضة، مع مراعاة الإنصات لإشارات الجسم والتوقف عن ممارسة الرياضة في حال ظهور أية أعراض تدق ناقوس الخطر مثل الدوار والإغماء.