كيف تجعل سرة بطنك حلا للعديد من المشاكل الصحية والجلدية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

هل تعلم أن الجزء الأكثر تجاهلًا من الجسم يمكنه فعل المعجزات بمساعدة الزيت؟ نعم، هذا صحيح، من المدهش أن سرة بطنك ليس مجرد نقطة صغيرة، ولكنها تحمل الحل للعديد من المشاكل الصحية والجلدية.

ترتبط سرة البطن بأوردة متعددة في الجسم ما تجعله جزءًا مهمًا من الجسم، وعندما يتم ترطيب هذه النقطة الصغيرة بشكل صحيح باستخدام الزيوت، فإنها تساعدك على التخلص من السموم والشوائب.

انظر إلى بعض المشكلات الصحية والجلدية التي يمكنك علاجها فقط عن طريق تدليك سرة بطنك بلطف بالزيت، وفق ما نقل "htv".

علاج اضطراب المعدة

ضع مزيجًا من زيت الخردل والزنجبيل على بطنك إذا كنت تعاني من اضطراب في المعدة أو انتفاخ أو غثيان.

يساعد هذا أيضًا في حل أي مشاكل في الجهاز الهضمي يجب أن تواجهها.

تحسين نقاء البشرة وإشراقها

يمكن لتدليك سرة بطنك بزيت النيم أو زيت جوز الهند بشكل منتظم أن ينقي الدم ويزيل الشوائب والعيوب من الجسم. سيؤدي ذلك أيضًا إلى الحصول على وجه متوهج وملمس أفضل للبشرة.

تقليل آلام الدورة الشهرية

إذا كنت قد سمعت أن تدليك سرة بطنك يمكن أن يقلل من تقلصات الدورة الشهرية، فهذا يعني أنك سمعت ذلك بشكل صحيح.

يمكن أن يساعد استخدام زيت جوزة الطيب على سرة البطن وقتًا طويلاً وتخفيف الألم ويؤدي ذلك إلى إرخاء الأوردة والعضلات حول بطانة الرحم وتخفيف الألم.

تحسين الخصوبة

سرة البطن هي صلة بين الأم والطفل. يمكن لتدليكه بزيت إبرة الراعي أو زيت خشب الصندل أن يحسن الخصوبة لدى النساء ويساعد أيضًا في مشاكل الدورة الشهرية.

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