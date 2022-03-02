لايف ستايل

هند صبري جذابة وأنيقة في أحدث ظهور لها بالسعودية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

أطلت الفنانة هند صبري بإطلالة أنيقة وجذابة، وذلك خلال مجموعة صور شاركت بها جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" أثناء تواجدها في مدينة الرياض في لحضور مبادرة العلامة الجديدة للحفاظ على البيئة، مبادرة الجمال الأخضر من غارنييه.

وظهرت هند مرتدية بدلة باللون الأوفوايت مزودة بإسكتنشن، ونسقت أسفلها توب باللون الأبيض، وحزام عند منطقة الخصر بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدل على كتفيها.

ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون البيج.

وارتدت إكسسوارات مكونة من كوليه، وأقراط طويلة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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