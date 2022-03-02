6 حقائق غريبة لا تعرفها عن البصل.. منها أسباب وجوده مع جثث الفراعنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

البصل عنصر أساسي في كل منزل، فهو يضيف نكهات إلى أطعمتنا كما أن له فوائد مذهلة عندما يتعلق الأمر بالجمال.

لكن هناك بعض الحقائق المثيرة للاهتمام التي لم تكن تعرفها عن البصل، نوردها لكم وفقا لـ"htv".

-دفن الجثث مع البصل

في مصر القديمة، كان البصل يُعتبر شيئًا مقدسًا وكان يُعبد لاعتقادهم أنه سرا للخلود، ولهذا السبب كانت الجثث تُدفن بالبصل.

لقد اعتقدوا أيضًا أن البصل يمكن أن يمنع العطش ويجعل الرحلة سهلة إلى العالم الآخر.

- يستخدم البصل خلال مسابقة الأولمبياد

يتمتع البصل النيء بطعم ورائحة نفاذة للغاية، ولهذا السبب فقط، خلال القرن الأول، اعتاد الرياضيون اليونانيون في الألعاب الأولمبية ملء بطونهم عن طريق تناول أرطال من البصل وشرب عصير البصل النقي قبل بدء المنافسة.

لقد اعتقدوا أنهم يستطيعون هزيمة منافسيهم بأنفاسهم وحدها.

اعتاد الرياضيون أيضًا على فرك أجسامهم بأطنان من عصير البصل اعتقادًا منهم أن جوهر البصل هو الطاقة والقوة والشجاعة.

- البصل وفوائده الصحية

كان البصل يحظى بتقدير كبير قديما، لما له من خصائص طبية مذهلة مثل علاج التهاب العيون، ويمكنه علاج العمى الليلي والأرق وآلام الأسنان، وعلاج لدغات الكلاب ، وعلاج تقرحات الفم ، وأمراض القلب ، وعسر الهضم ، وحصوات الكلى ، والتصلب. المفاصل.

- كان البصل أول محصول يزرع

إذا كنت تعتقد أن البصل قد اكتسب شعبية في الخمسين عامًا الماضية، فأنت مخطئ. يعود البصل إلى الوراء حيث تمت زراعته لأكثر من 5000 عام.

كان البصل يؤكل في شكله الخام ويطهى وحتى يجفف، ويتم تخزينه بكميات كبيرة فقط في حالة ندرة الغذاء.

- البصل لا يجعلنا نبكي

هل تعلم أن البصل نفسه لا يجعلنا نبكي؟ لأن البصل يحتوي على زيوت متطايرة غنية بالكبريت والتي يتم إطلاقها أثناء التقشير أو التقطيع. يتسبب هذا الزيت في دمع العين وحرقها.

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