تشعر بدوخة بعد تلقي لقاح بالأنفلونزا؟.. اعرف السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

لقاح الإنفلونزا مهم للغاية إذ يساعد في الوقاية من فيروس الأنفلونزا، ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، فعلى الرغم من الفوائد الإيجابية، إلا أن هناك آثارًا جانبية يجب أن يكون المتلقون على دراية بها مسبقًا.

وبالرغم من أن لقاحات الإنفلونزا آمنة إلا أن هناك آثار جانبية خفيفة تحدث بعد تلقيه، بما في ذلك وجع أو احمرار في موقع الحقن، والصداع، والحمى، والغثيان، وآلام العضلات، والدوخة، وأحيانًا الإغماء، وهذه الأعراض طبيعية تمامًا، وأحيانا لا يشعر الكثير من الأشخاص بأي شيء بعد لقاح الإنفلونزا.

ومع ذلك، يمكن أن تحدث ردود فعل شديدة، لذا من الأفضل الذهاب إلى أقرب مستشفى إذا كنت تعتقد أنك تعاني من رد فعل تحسسي قوي، وفقا لموقع "healthdigest".

وعلى الرغم من وجود خرافات حول لقاح الأنفلونزا، إلا أن الآثار الجانبية تختلف من شخص لآخر، حيث يتفاعل كل جهاز مناعي بشكل مختلف مع المصل، وتعتبر الدوخة هي رد فعل جسمك على لقاح الأنفلونزا.

على سبيل المثال، تختلف الأعراض لدى كل شخص عند الإصابة بنزلات البرد، إذ يُصاب بعض الأشخاص بحمى شديدة، بينما يعاني البعض الآخر بالزكام ، ونفس الشيء ينطبق على لقاح الأنفلونزا، ولهذا تشعر بالدوار أو الإغماء بينما لا يعاني شخص آخر، ويمكن معالجة ذلك من خلال الجلوس لبضع دقائق أو تناول وجبة خفيفة قبل أو بعد تلقي اللقاح.

وتلقى مركز السيطرة على الأمراض (CDC) تقارير عن إصابة أشخاص بالإغماء من كل نوع من التطعيمات تقريبًا وهو أكثر شيوعًا عند المراهقين، لذا إذا شعرت بالدوار بعد تلقي اللقاح، اذكر ذلك للشخص الذي يعطيك لقاح الإنفلونزا.

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