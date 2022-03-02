هيفاء وهبي أنيقة ونانسي عجرم ناعمة.. شاهد إطلالات النجمات في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- إيمان العاصي:

ارتدت الفنانة إيمان العاصي تيشرت باللون الأوف وايت مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

- مي سليم:

وأطلت الفنانة مي سليم بفستان باللون الأسود بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت معه حذاء بنفس لون الفستان، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

- ريهام أمين:

وظهرت الفنانة ريهام أمين ببلوفر باللون الأوف وايت مع بنطلون وجاكيت كت باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- نانسي عجرم:

كما جددأطلت المطربة نانسي عجرم ببلوفر باللون الأوف وايت، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

- هيفاء وهبي:

وتألقت الفنانة هيفاء وهبي بجاكيت باللون الأخضر ونسقت معه تيشرت وبنطلون باللون الكافيه، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الكافيه.

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